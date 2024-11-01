日本紅葉預想2024｜最新預測：比往年遲10日或以上！京都最佳觀賞期12月16日 比福岡更遲！

日本氣象株式會社及日本氣象協會剛剛出了最新的紅葉預測，由於今年9月、10月的氣溫都比往年高，所以全國的紅葉最佳觀賞期（日文稱為「紅葉見頃」）都會推遲，東京是12月5日、大阪是12月8日，比往年遲1星期左右，長野最厲害，比往年遲16日！而香港人最喜歡去睇紅葉的京都，亦比往年遲了11日，最佳觀賞期預測是12月16日，如果大家已經買了機票、訂了酒店預備11月底去賞楓的話，就要留意一下了！

日本氣象株式會社於10月30日發布今年第3回紅葉預想及黃葉預想，不少人看到日期都嚇了一跳，因為特別是名古屋及福岡，最佳觀賞期分別是12月8日及13日，比往年足足遲了10日及12日！

日本氣象株式會社於10月30日發布第3回全國紅葉預想。（圖片來源：日本氣象株式會社）

日本氣象株式會社於10月30日發布第3回全國黃葉預想。（圖片來源：日本氣象株式會社）

紅葉最佳觀賞期：京都12月16日、鹿兒島12月18日

日本氣象株式會社亦有仔細地預測日本全國主要城市的紅葉及黃葉最佳觀賞期，全國所有地區都比往年遲，最多是長野，遲16日，最少是鹿兒島，遲3日，如果計劃好11月底去日本睇紅葉，可能會失望。不過，黃葉（主要是銀杏）都比往年遲轉色，最佳觀賞期大約是11月底，所以就算看不到紅葉，都可以看到黃葉。

日本氣象株式會社預測全國主要城市的紅葉最佳觀賞期。（圖片來源：日本氣象株式會社）

雖然黃葉都比往年遲轉色，但情況沒紅葉那麼嚴重。（圖片來源：日本氣象株式會社）

東京最人氣的銀杏觀賞地點，是明治神宮外苑，應該11月底就可以看到這個優美的景象。（圖片來源：AC Photo）

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