全新昂坪觀景台開放！遠眺天壇大佛、纜車近距離打卡！港人搭纜車有咩新優惠？ 叱咤頒獎禮門票抽獎點參加？ Fans必搭6架主題纜車撐偶像

今個秋天打算去昂坪郊遊登高，必訪全新昂坪觀景台打卡！新觀景台讓你以新角度感受大嶼山風光，而且昂坪360於11月時推出限時港人8折纜車優惠，更著數抵玩！另外，即日起Fans乘坐指定昂坪360纜車，即可參加抽獎並贏取《sim Credit Card 呈獻 2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》門票，好運的話更可乘坐期間限定叱咤頒獎禮主題纜車！

15分鐘即達「昂坪觀景台」

全新昂坪觀景台點去呢？大家只要在昂坪市集跟隨指示牌指引，前往鳳凰徑入口，步行約15分鐘，即可抵達。昂坪觀景台是個大圓形平台，大家可以全方位360度遠眺整個昂坪高原、天壇大佛、寶蓮禪寺、昂坪市集，以及港珠澳大橋，最特別是可近距離與纜車打卡，打算秋遊昂坪的朋友一定要去！

限時港人專屬8折纜車優惠

昂坪360推出限時8折港人纜車門票優惠，2024年11月7日至30日，持有香港身分證的賓客在東涌纜車站或昂坪纜車站購票，即可以8折購買纜車（標準車廂）門票。

即日起至2025年1月1日，賓客可憑即日纜車門票換取「打卡秘境尋寶圖」，只要在「昂坪觀景台」以及昂坪市集兩大新景點「港式主題壁畫」及商店「港呢啲」蓋滿三個印章，即可換領纜車造型行李牌一個！

昂坪市集兩大新景點「港式主題壁畫」及商店「港呢啲」。

昂坪市集兩大新景點「港式主題壁畫」及商店「港呢啲」。





纜車造型行李牌。

【INFO】

「昂坪觀景台」

地址：大嶼山鳳凰徑第四段

路線指南：在昂坪市集跟隨指示牌指引前往鳳凰徑入口，步行約15分鐘，即可抵達。

限時港人8折纜車優惠

日期：2024年11月7日至30日

時間：上午10時至下午6時

購票地點：東涌纜車站和昂坪纜車站

詳情：持有香港身分證的賓客在東涌纜車站或昂坪纜車站購票，即可以8折購買纜車（標準車廂）門票。

昂坪360官網

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