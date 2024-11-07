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07/11/2024

富士山初冠雪｜130年以來最遲！比去年足足遲33日！

#山梨 #東京 #箱根 #富士山 #去旅行 #河口湖 #初冠雪 #Travel News #日本
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　　富士山終於初冠雪了！等了又等，今日（11月7日）早上，甲府地方氣象台終於公布「富士山初冠雪」，比往年平均日子遲了36日，比去年遲33日，是130年有記錄以來最遲的一年！

 


對大部分遊客來說，有「雪冠」的富士山，才算是真正的富士山！（圖片來源：X@Fujishi_jp）

 

　　日本自1894年開始為「富士山初冠雪」做統計，直至去年為止，最遲的紀錄是2016年10月26日，今年刷新紀錄，足足遲了11天！其實昨天（11月6日）早上，静岡縣那邊的富士山已經見到有積雪，但無奈山梨縣那邊的富士山仍未見有積雪，所以氣象台昨天未有公布「富士山初冠雪」。

 


11月6日早上9時，静岡縣富士宮已經可以清楚見到冠了雪的富士山。（圖片來源：NHK）


11月7日早上9時，山梨縣那邊的富士山仍未見有積雪。（圖片來源：NHK）


這樣的對比，就可以清楚見到静岡縣跟山梨縣的富士山山頂積雪。（圖片來源：Weathernews）

 

　　大家等足一日，終於等到今日（11月7日）早上，於距離富士山山頂約40公里的「甲府地方氣象台」職員以肉眼看到富士山的積雪，於是公布富士山初冠雪！原來「初冠雪」並不是簡單指山頂落雪或有積雪，要由氣象廳的職員在山腳下以肉眼見到積雪，才是「初冠雪」！如果山頂有雲或有霧把「雪冠」遮擋著，都不能稱為「初冠雪」！

 


今日（11月7日）早上6時左右，氣象台終於觀察到富士山山頂附近的積雪。（圖片來源：NHK）


原來，要由氣象廳的職員在山腳下以肉眼見到積雪，才是「初冠雪」！如果山頂有雲或有霧把「雪冠」遮擋著，都不能稱為「初冠雪」！（圖片來源：tenki.jp）

 

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