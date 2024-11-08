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08/11/2024

開運食物│麥玲玲教食1樣食物添運氣 自爆催旺桃花靠燒嘢食追老公？兼公開「食物開運法」!!!

#影視娛樂 #廖慧儀 #伍倩彤 #黃嘉雯 #美食新聞報道 #王嘉慧 #范莎莎 #本地遊 #風水玄學 #倪嘉雯 #蔡景行 #麥玲玲 #米芝蓮
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Text: wong lin lin Photo: TVB

　　在風水玄學上，著衫、配帶飾物，在室內擺放物件可以增加運勢、或者化解困難。原來，飲食方面都可以幫手催旺運勢。麥玲玲師傅於 TVB Plus（82 台）播映的節目《美食新聞報道》，昨晚（7日）一集傳授「食物開運法」，春、夏、秋、冬出世的人，究竟食乜嘢可以增加運程。

 

 

　　由一班靚仔靚女倪嘉雯（Carmen）、黃嘉雯 （Carmaney）、王嘉慧（Cathy）、廖慧儀（Jessica）、伍倩彤（Gillian），蔡景行（行仔）、范莎莎（Zaza）主持的飲食節目《美食新聞報道》，就找來出名識食飲識食的麥玲玲師傅，帶著蔡景行去香港不同餐廳吃美食，兼且傳授「食物開運法」。

 

 

　　麥玲玲師傅表示，在飲食上都可以幫助催旺運氣，而四季出世的人，都會有各自較適合的食物，她說：「春天即係立春至立夏出世嘅人，因為木多，就要食多啲屬金嘅嘢，可以多食金針菜等。夏天出世嘅人，因為呢個季節水多啲，就食多啲海鮮、秋天出世就要多啲花草樹木，嗰的人最適合食沙律，至於好似我冬天出世嘅， 最適合食啲燒過下嘅食物，燒嘢食、打邊爐同麻辣就最啱。」

 

 

　　其間，麥玲玲師傅還自爆燒嘢食令自己催旺桃花，跟當時還拍拖中的老公最後能開花結果，而定情食物竟然係燒雞翼。他們去到柴灣一間草根的燒臘店，大大口品嚐燒肉、燒雞等美食，而且更說：「我燒嘢食係幾叻嘅，可以追到老公都因為燒嘢食，同埋佢成日會約同學去燒下嘢食。」她還提意運仔麻麻的蔡景行可以多吃乳豬添「旺氣」，她解釋︰「豬係三牲之一，用嚟拜祭，中國人係農業社會，拜天拜地好多節日都會用豬嚟祭祀，係一款喜慶食物，你呢啲黑仔要食多啲。」

 

 

　　喜歡食燒味的麥玲玲師傅，提意蔡景行另一個方法，添好運，她說：「好多人話去多啲旺嘅地方有幫助，所以參加下喜慶事沾旺氣，例如人哋結婚、生日宴，開張，人哋入伙都得。」

 

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