聖誕好去處2024│大麻成趁聖誕節改形象棄「麻甩味」 新裝化身型男巡遊置富商場

本地人氣麻甩角色大麻成深得香港人歡心，今個聖誕他跟置富MallsxCheap Century聖誕Amaze城合作，大麻成換上新裝化身「城中型男」約你同遊四大商場：馬鞍山廣場、+Woo嘉湖、置富都會以及置富都會第一城出現，分別舉行月巴市集、爆肌朱古力工房、奇趣花園、瘋狂遊樂場。而且現場有節日限定換購「大麻成腳揈揈手挽袋」「大麻成屁屁卡套」「抱抱大麻成毛毛座墊」，共度歡樂節日。

聖誕奇蹟即將降臨大麻成身上！《Cheap Century》人氣主角大麻成，一改平日麻麻甩甩、不修邊幅，赤膊加藍白雙間「孖煙囪」再配人字拖的深入民心形象，臨近聖誕，大麻成連同其他角色包括作者蘇泳康（筆名）、小麻成、阿婆及叔公等一同大變身，以一身從未曝光的聖誕限定造型，齊齊出席由2024年11月2日起至2025年1月1日舉行的「置富Malls x Cheap Century聖誕Amaze城」，包括四大場景：馬鞍山廣場「聖誕Amaze城月巴市集」、+WOO嘉湖「聖誕Amaze城爆肌朱古力工房」、置富都會「聖誕Amaze城瘋狂遊樂場」、置富第一城「聖誕Amaze城奇趣花園」，逐步變身為聖誕限定華麗版本大麻成，向大家傳揚麻甩佬心中的聖誕暖意及祝福！

Fortune+會員於置富Malls旗下指定單一商場內以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領限定「大麻成腳揈揈手挽袋」、「大麻成屁屁卡套」及「抱抱大麻成毛毛座墊」，與全城最麻甩的大麻成享受自在人生。

馬鞍山廣場：

日期：2024年11月2日至2025年1月1日

交通：港鐵馬鞍山站A出口

大麻成電糕車帶來冬日氣氛

「聖誕Amaze城月巴市集」

跟著大麻成，第一站來到馬鞍山廣場的「聖誕Amaze城月巴市集」，市集瀰漫著濃厚的聖誕氣氛，大麻成精心挑選戰衣，變身成「城中型男」，為聖誕做好準備。市集最矚目的肯定是5米高的巨型風車塔，塔內藏著讓大家變身穿上大麻成特色打扮打卡的哈哈鏡。為與大家見面，大麻成決定換裝束，來到一站式衣飾理髮美容店，選購聖誕氣氛十足的紅白色「孖煙囪」、聖誕樹的代表紅綠雙色人字拖及Deep-V西裝褸與禮帽煲呔，一身華麗揻走陳年麻甩味！貼心的大麻成已經為大家準備好逾4米長的「成成雪糕車」，以及聯同阿婆為你提供啤酒及火雞等聖誕市集必備美食。

+WOO嘉湖（1期地下大堂）：

日期：2024年11月2日至2025年1月1日

交通：輕鐵銀座站，港鐵天水圍站轉車

「聖誕Amaze城爆肌朱古力工房」

大麻成為了讓大家過一個甜甜蜜蜜的聖誕節，將於+WOO嘉湖開設首間以大麻成為主題的「聖誕Amaze城爆肌朱古力工房」。精心製作的大麻成嘜頭的巨型朱古力裝置高達3米，誠邀你一同浸朱古力浴，齊齊暖笠笠。坐上由「胡桃夾子」造型小麻成所推動的朱古力車，選購心水的朱古力，轉身尋找在收銀台落力叫囂的阿婆結帳。

置富都會：

日期：2024年11月2日至2025年1月1日

交通：港鐵紅磡站C2出口

「聖誕Amaze城瘋狂遊樂場」

大麻成與一眾親友，包括小麻成、阿婆、叔公以及作者蘇泳康（筆名）等，登上幸福摩天輪。大麻成以一身個人化的聖誔老人裝扮連紅白「孖煙囪」，張開手臂等你來到，一同欣賞漫天發放的角色造型煙花。喜歡刺激的你不可錯過由阿婆領軍的「成成瘋狂過山車」，嚇到阿婆腳震震，以及欣賞大麻成閉關苦練成功的空中飛人表演。

置富第一城：

日期：2024年11月2日至2025年1月1日

交通：港鐵第一城站C出口

「聖誕Amaze城奇趣花園」

聖誕怎少得璀璨華麗的一面！於今個聖誕煥然一新的大麻成，將在佈滿浪漫璀璨燈光的置富第一城「聖誕Amaze城奇趣花園」，轉造型穿上難得一見的紅綠色西裝褸、黃色紳士帽、聖誕紅白「孖煙囪」及紅色人字拖，邀請你坐上由他標誌性紅唇作為藍本創作而成的雙人深吻座椅上合影，留下今個聖誕特別動容一刻。大麻成於花園中以堅強意志抵抗寒冷，不惜變成雪人，只為親自挑選綻放得最漂亮的紅玫瑰贈送予你表達愛意。為隆重其事，大麻成竟然跳入水池，變身「出水麻成」，於阿婆協助下洗走一身麻甩味，香噴噴地赴約，與你見面。

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