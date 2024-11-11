聖誕自助餐2024│聖誕假期與友豪食自助餐、共享誘人雞尾酒沉浸滋味迎接新一年

趁著節日，留港消費，可以跟朋友食自助餐享口福。聖誕節適合一班朋友圍在一起狂歡，共度溫暖的佳節，兼且齊齊在除夕夜倒數，大家沉浸於喜悅的節慶氣氛之中。香港JW萬豪酒店精心準備了一系列餐饗盛宴，包括奢華自助餐、以燒烤美食、可持續海鮮美饌或粵式佳餚為主題的精緻菜譜、誘人的節日雞尾酒、應節外賣美饌及別具品味的佳節禮品，誠邀賓客展開節日美饌旅程，與摯愛分享滋味。

節慶餐飲

The Lounge – 全面昇華的自助早午餐及自助晚餐體驗

於經過悉心翻新的The Lounge享受全新打造的餐饗旅程。無論是充沛日光下繁華的都市景色，還是晚上燈飾閃爍的天際線美景，配合餐廳的優雅格調與豐富的美饌，定能令節慶活動份外精彩。

奢華的聖誕節自助早午餐美食選擇琳瑯滿目，包括新鮮龍蝦和鮮蟹、矜貴魚子醬、西班牙風乾黑毛豬火腿及各式刺身如鮑魚、帶子及甜蝦等。全新的鐵板燒區供應鐵板煎蝦及壽喜燒煎蠔，滋味十足，惹人垂涎。一系列國際美食推介芝士焗龍蝦、燒牛柳、香草焗羊架及傳統香烤火雞等。食客亦可配搭無限添飲指定香檳及紅白葡萄酒，盡享美酒佳餚體驗。

節日海鮮自助晚餐的美食同樣豐盛，除了冰鎮海鮮如新鮮龍蝦、蟹腳和鮮蟹外，前菜美食區亦供應即製日式海膽或鰻魚手卷、炙燒和牛壽司、新鮮刺身如鮑魚、帶子及象拔蚌、頂級魚子醬及冷盤切肉等。滿載滋味的熱葷佳餚包括香煎澳洲M8和牛扒、鐵板煎大蝦和鮑魚、上湯龍蝦、香草焗羊架及燒火雞等。

為2024年畫上圓滿句號，與好友歡聚於The Lounge，享用無與倫比的除夕自助晚餐盛宴。賓客不僅可以享用一系列冰鎮海鮮、刺身、壽司及鐵板燒美食，還可以盡情品味龍蝦濃湯、燒肉眼扒、香煎鴨肝及鹽焗三文魚等應節頂級美饌。每兩位成人賓客更可獲贈香檳一瓶，倍添佳節氣氛，在絢麗夜景映襯下一同舉杯迎接幸福新一年！

The Lounge 節日自助早午餐（上午11時至下午2時30分）– 網上預訂

（2024年11月18日或之前訂購可享85折）

平安夜及聖誕日｜成人每位港幣1,188元、小童每位港幣828元



The Lounge 節日自助晚餐（晚上7時至10時30分） – 網上預訂

（2024年11月18日或之前訂購可享85折）

平安夜及聖誕日｜成人每位港幣1,488元、小童每位港幣988元

除夕｜成人每位港幣2,088元起（每兩位成人可獲贈香檳一瓶）、小童每位港幣1,488元

JW 咖啡室 – 包羅萬有的人氣自助晚餐

廣受歡迎的JW 咖啡室於佳節期間推出匯聚豐盛海鮮及環球美食的自助晚餐，彌漫歡樂節日氣氛，最適合家庭聚餐，滿足不同親友的口味，共享天倫之樂。多個美食專區源源不絕供應上乘佳餚，包括時令海鮮如新鮮龍蝦、鱈場蟹腳、麵包蟹及青口等；日式刺身和手握壽司區亮點有南非鮑魚、赤貝、帶子和三文魚籽；切肉區供應澳洲M5和牛肉眼扒或斧頭扒、威靈頓牛柳及聖誕火雞；精心烹調的中西熱葷選用矜貴食材，推介南非鮑魚燜花膠、蠔皇燜海參、香草牛油焗虎蝦、芝士菠菜焗扇貝、橄欖油蜆肉白酒扁意粉及上湯龍蝦伊麵等，定必令賓客捧腹而回。

JW咖啡室節日自助晚餐 – 網上預訂 （2024年11月18日或之前訂購可享85折）

平安夜｜下午5時45分至8時或8時30分至10時30分｜成人每位港幣1,318元、小童每位港幣918元

聖誕日｜下午5時45分至8時或8時30分至10時30分｜成人每位港幣1,168元、小童每位港幣818元

節禮日（Boxing Day）｜晚上6時至10時｜成人每位港幣998元、小童每位港幣698元

除夕｜下午5時45分至8時15分 ｜ 成人每位港幣1,218元、小童每位港幣858元

除夕｜晚上8時45分至11時30分｜成人每位港幣1,418元、小童每位港幣988元

魚吧 – 以可持續海鮮入饌的節慶盛宴





與摯愛一起在池畔小木屋細味海鮮盛宴，歡度溫馨佳節。悉心炮製的聖誕節四道菜午餐及晚餐以香煎法國帶子配松露蛋黃醬展開序幕，再喝一口鮮味醇厚的龍蝦濃湯，締造豐富的味蕾享受。主菜供應三款應節的滋味選擇，包括迷迭香烤火雞配焦糖蘋果、香草小鱗犬牙南極魚伴龍蝦泡沫、以及以頂級美國牛柳入饌的胡椒牛扒拼鴨肝。最後品嚐以杏仁撻、榛子海綿蛋糕及栗子慕絲製成的 Yuletide 聖誕甜點，為一頓美滿餐膳作結。

魚吧平安夜、聖誕日及節禮日（Boxing Day）四道菜午餐及晚餐｜每位港幣1,088元 – 網上預訂 (2024年11月18日或之前訂購可享8折及指定香檳或氣泡茶半價)

Flint – 於浪漫氛圍品嚐現代經典美食

若憧憬於溫馨浪漫的氣氛中度過佳節時刻，可相約摯愛於Flint細意享受節日五道菜晚餐，留下珍貴回憶。首先登場的前菜包括口味清爽的螯蝦他他伴蘋果啫喱、香煎帶子配脆煙肉及濃郁鮮香的招牌龍蝦湯。悉心炮製的主菜可選嫩滑多汁的威靈頓牛柳配忌廉薯蓉和紅酒汁、應節的百里香浸火雞配烤蜜糖甘筍，或鮮味無窮的大蝦牛肝菌扁意粉，每道皆風味獨特。甜點同樣別具心思，有滿載經典風味的阿拉斯加火焰雪山或層次豐富的聖誕特色甜品。

Flint平安夜及聖誕日五道菜晚餐｜每位港幣1,288元起 – 網上預訂 （2024年11月18日或之前訂購可享8折及指定香檳或氣泡茶半價）

萬豪金殿 – 非凡米芝蓮粵菜美饌

到米芝蓮中菜廳萬豪金殿品嚐節日限定的八道菜嚐味晚餐，廚師團隊匠心預備了一系列以矜貴食材入饌的高貴粵式佳餚，以超卓的手藝與多元化的烹調技巧展現食材的原始真味。精緻菜式包括芥末蟶子、話梅啫喱鮑魚、蔥油花枝麵、黑松露薯仔元貝忌廉湯、紅梅山渣汁香煎虎蝦、欖角黑蒜汁乳鴿伴紅燒乳鴿腿及阿拉斯加蟹肉炊珍珠米等，滿足喜歡中式口味的饕客。

萬豪金殿平安夜、聖誕日、節禮日（Boxing Day）及除夕八道菜晚餐｜每位港幣1,488元（兩位起） – 網上預訂 （2024年11月18日或之前訂購可享8折）

Bar Q88 – 節慶雞尾酒與動人的現場音樂

與摯愛在翻新重開的Bar Q88細聽悠揚悅耳的現場樂隊演奏，一起品味節慶雞尾酒，沉醉於愜意一刻。才華洋溢的調酒師將經典雞尾酒風味融合創新元素，為味蕾帶來驚喜。聖誕熱紅酒（Mulled Wine）加入了黑冧酒、紅棗、班蘭葉、青檸及肉桂等，味道層次多樣。顔色鮮艷的聖誕鈴聲雞尾酒（Jingle Bells）由洛神花、櫻桃及檸檬混合紅桑子氈酒調配而成，打造清爽的口感享受。

節日雞尾酒於2024年12月11日至31日供應，每杯價目為港幣138元。另外設有無酒精雞尾酒。

以上價目設有加一服務費。推廣優惠、菜式及價目如有更改，恕不另行通知。預訂及查詢，請致電 +852 2810 8366或電郵至 jwmarriott.hk@marriotthotels.com。