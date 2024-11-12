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12/11/2024

聖誕餐2024│聖誕親子單車之旅 入住將軍澳區酒店齊倒數 享超值往宿套餐

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Text: wong lin lin Photo: 香港九龍東皇冠假日酒店

　　爲了迎接這個歡樂滿載的溫馨假期，有很多人都喜歡留港消費。香港九龍東皇冠假日酒店推出「冬日親子奇幻之旅」、「除夕倒數住宿套餐」以及一連串精彩節慶活動，讓一眾一家大細的旅客或摯愛親朋一起歡度佳節，締造難忘的節慶體驗。

 

 

　　酒店於不同角落將遍佈以白色聖誕為主題的燈飾佈置，配以超過5米高的發光球聖誕樹、標誌性的旋轉樓梯綴滿繽紛裝飾，成為客人的聖誕打卡位。

 

 

　　持有旅遊證件人士入住香港九龍東皇冠假日酒店，即可享HK$100港鐵商場電子優惠券。此外，酒店早前更聯乘Tokyobike Hong Kong為酒店住客提供日系單車自助租賃服務，藉此可深度遊將軍澳，亦都是聖誕節享受溫馨舒適的親子假期的好選擇。

 

 

聖誕住宿套餐1：冬日親子奇幻之旅 - 人均低至HK$913起！

 

　　「冬日親子奇幻之旅」專為家人相聚而設，不僅提供舒適寬敞的高級花園景觀客房或相連房間，更包括尚廚節日自助晚餐及自助早餐，於指定日子聖誕老人更會現身餐廳大送神秘節日禮物。

 

 

　　尚廚的節日自助晚餐有一系列豐富美食及冰鎮海鮮，由12月16日起，逢星期五至日、公眾假期及前夕，自助晚餐將特別推出麵包蟹、北海道帶子刺身及阿根廷天使粉紅蝦刺身。聖誕期間，更多應節美饌，包括威靈頓牛柳、傳統聖誕烤火雞及香草烤黑毛豬腩卷。敲鐘供應更有芝士焗龍蝦及鮑魚蟹肉海皇湯，重點推介更有法式松露芝士焗田螺拌香滑薯蓉、慢煮法式紅酒燴牛面頰肉、法式油封鴨腿配燴小扁豆、拉可雷特芝士。還有適合海鮮愛好者的新鮮生蠔、紐西蘭青口、新鮮蜆、黄金螺、松葉蟹腳、凍熟蝦。

歡慶節日當然少不了甜品，這裡還準備10多款令人垂涎的選擇，包括聖誕榛子朱古力樹頭蛋糕、開心果聖誕樹泡芙塔、聖誕芒果熱情果樹頭蛋糕、聖誕草莓紅絲絨蛋糕、聖誕冬甩圈、巴斯克芝士蛋糕、聖誕栗子撻、紅桑子白森林蛋糕及意大利芝士杯。此外，更有8款口味的Haagen-Dazs雪糕及白朱古力士多啤梨味噴泉提供。

 

冬日親子奇幻之旅 - 設兩大一小／兩大兩小選擇

入住日期：2024年12月16日至2025年1月1日（最少兩日前預訂）

 

尊享禮遇包括：

入住36平方米的高級房花園景觀大床客房一晚（附帶1張加床）或 入住72平方米的相連客房（兩間高級花園景觀客房）

於尚廚享用節日自助晚餐

於尚廚享用自助早餐

免費享用房間內提供的罐裝飲品（每次入住只限供應一次）

HK$100港鐵商場禮券*（優惠至2024年12月31日）

Tokyobike住客自助租賃優惠

免費穿梭巴士來往西九龍高鐵站、九龍站及尖沙咀

享用健身中心設施

預訂資料：https://bit.ly/4enV02t / (852) 3983 0300 / rsvn@cptko.com

 

除夕倒數住宿套餐 - 人均低至HK$1,310起！

 

　　酒店亦有提供慶祝除夕住宿套餐，請來DJ KIR於酒店頂層酒吧「星幕」現場打碟助興，充滿跨年倒數氣氛。「除夕倒數住宿套餐」讓你享受一晚住宿之餘，更可免費參加星幕新年倒數派對及無限添飲汽泡酒，能盡情沉醉在微醺的跨年派對中。

 

 除夕倒數住宿套餐

入住時期: 2024年12月31日（最少一日前預訂）

尊享禮遇包括：

入住高級花園景觀客房一晚

免費參加星幕新年DJ倒數派對

星幕小食券兩張及無限添飲汽泡酒（供應時間為晚上10晚30分至早上1時30分）

延遲退房至下午1時

免費享用房間内提供的罐裝飲品（每次入住只限供應一次）

HK$100港鐵商場禮券*（優惠至2024年12月31日）

Tokyobike住客自助租賃優惠

免費穿梭巴士來往西九龍高鐵站、九龍站及尖沙咀

享用健身中心設施

預訂資料：https://bit.ly/40rONyb／（852）3983 0300／rsvn@cptko.com

 

 

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