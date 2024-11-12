曼谷Central World商場巨型Lalabu聖誕樹 異國風情聖誕節巿集 小丑表演助慶、多款應節甜品

充滿節日氣氛的聖誕節即將來臨，世界各地都為了這個佳節，紛紛準備一番。熱辣辣的泰國亦不例外，當中位於曼谷市中心的大型商場Central World，每年聳立的巨型聖誕樹都必成城中話題，今年就在戶外開了一個充滿異國風情的大型巿集，十一二月的曼谷天氣不太炎熱，好讓你來歡度普天同慶的聖誕佳節。



由即日至明年1月5日，為期兩個月都會在商場外舉行一個大型巿集The Merry Ville Jolly Market，現場佈置充滿異國情調的聖誕氣氛，打造如一個大型的馬戲嘉年華會，享受現場節日氣氛之餘，亦不忘要品嚐美食，現場設有數十間小食店，由朱古力、蛋糕等等各式各樣美食任君選擇。

這個大型巿集，完全適合一家大細去玩，大會安排了打扮有趣的小丑在現場助陣，穿梭於巿集內，隨時會突然驚喜現場於眼前。而且可以碰碰運氣，會見到有小丑表現環節，打鼓又拋樽的表演，現場氣氛一流。

而成個商場最搶眼的，必然是商場門外放置的巨型的聖誕樹，每年都必成城中話題打卡位。去年的主題是活力十足的寵物小精靈，今年則是超級火紅的Lalabu，拎住聖誕搖鈴的可愛Lalabu，還有其他可愛公仔登場，必成大家的集郵打卡位！