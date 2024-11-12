遊韓歎《黑白大廚》話題餐廳6選　振興蕭條韓國飲食業！

上月落幕的Nextflix 煮食比賽真人騷《黑白大廚：料理階級大戰》，熱潮在港韓台仍未減退，更有花邊新聞不斷被發掘，話題和趣味性十足。不過吃貨還是著眼於節目中各個亮眼的大廚實力，好奇他們現實中的廚藝能力究竟有多高。事實上，無論黑白陣營各大廚所經營的餐廳的確因為節目效應，在韓國引起了排隊潮，甚至力挽原本已陷入蕭條的韓國飲食業！看來也是時候為下次遊韓做準備，Bookmark好心水的黑白餐廳呢！

勇奪冠軍的權聖晙每天也會在店中主理出品。

（圖片來源：viatoledo_official IG）

Bisque risotto是9月中開始供應的時令菜式。

（圖片來源：viatoledo_official IG）

拿坡里黑手黨 冠軍級手工意粉

拿坡里黑手黨勇奪冠軍後終於可以名正言順「開名」，真名權聖晙的黑手黨，人氣和實力由頭帶到尾。他是人氣意大利餐廳Via Toledo Pasta bar老闆兼主廚，餐廳在首爾龍山區，主打手工Pasta，所有booking只可經韓國餐飲平台Catchtable預約，開業三年多以來，幾乎每天都是滿座。節目播出後，更曾經出現過3萬多人排隊訂座的情況，實在誇張得很。順帶一提，韓國便利店CU已都將黑手黨的栗子Tiramisu正式開賣了，經過CU不妨也找找，買來試試看！

親自招待剛於十月到訪韓國的意大利球星。

（圖片來源：napolimatfia IG）

CU便利店已全線開售黑手黨於便利店對決環節勝出的栗子Tiramisu。

（圖片來源：viatoledo_official IG）

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Via Toledo Pasta bar

地址：서울특별시 용산구 원효로83길 7-2 1층（首爾市龍山區元孝路7-2 1樓）

營業時間：5pm-10pm（逢星期日、一休息）

預訂：www.catchtable.net/shop/viatoledo

浮誇灑鹽星廚 創意Fine dining

白湯匙的名廚崔鉉碩一直是星級名廚，實力高幾班，早年已憑浮誇的「灑鹽」姿勢爆紅。而節目中也盡顯他的創意、領導才能和應變力。他曾在多家知名餐廳Elbon the Table 、Tasty BVLD 等任職，擁有超過30年經驗，後來創立自己的fine dining 餐廳品牌CHOI.，午餐做傳統西餐，消費由98,000韓圜起，晚餐則走創意、新穎路線，在Catchtable的訂枱已排至明年一月。

有30年經驗的崔鉉碩，在廚師界甚至綜藝界也是人氣王，笑言最初收到出演邀請的時候以為是要當評審。

（圖片來源：Netflixkr）

崔鉉碩在八強賽中「人生料理」所煮的蜆意粉忘記下蒜成為佳話，卻「因禍得福」再度成為餐廳人氣菜式之一。

（圖片來源：choidot_official IG）

晚餐菜式以新穎和創意為主。

（圖片來源：choidot_official IG）

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CHOI. 쵸이닷

地址：서울특별시 강남구 도산대로 457 앙스돔빌딩 3층（首爾市江南區島山大路457安斯東大廈3樓）

營業時間：12nn-3pm、6pm-10pm

預訂：www.catchtable.net/shop/choidot

三星紮實功架 三年米芝蓮推介法菜

雖然三星被爆出軌、私吞公款等醜聞，但看過節目的還是會被他認真做菜的紮實功架和沉穩的個性所吸引。曾於Benu、Atelier Crenn和首爾的Mosu三間米芝蓮餐廳任職所以冠上「三星」之名的姜勝元，是主打法式料理的Trid老闆兼主廚。餐廳在2022、23、24連續三年獲得米芝蓮推介。午市及晚餐消費分別由12萬至20萬韓圜起不等。

三星形象平實不花巧，廚藝亦以紮實的刀工和烹調技術贏得不少觀眾支持。

（圖片來源：tridseoul IG）

他經營和主埋的餐廳也走精緻法國菜路線，這道深海池魚伴牛油果和白泡菜等食材，盡顯菜式的細緻度。

（圖片來源：tridseoul IG）

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Trid

地址：서울특별시 강남구 선릉로162길 16 2층（首爾市江南區宣陵路162街16 2樓）

營業時間：12nn-3pm、6pm-10pm（逢星期日、一休息）

預訂：www.catchtable.net/shop/trid

八強狂人主理日法酒餐館

一接近到工作枱和開始煮食便會變得誇張和緊張的黑湯匙料理狂人，一直衝到八強，實力相當。他曾參加《廚神當道韓國版4》，雖最終也無緣晉身決賽。狂人最初先接觸日本料理，後進修法國菜，目前在日法料理酒餐館Deepin出任行政主廚。

狂人不時分享搜羅到的優質食材 。

（圖片來源：Deepin Sindang IG）

狂人的菜式風格較為平實，食材由肉扒、烤魚以至鵪鶉都會用到。

（圖片來源：Deepin Sindang IG）

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Deepin Sindang

地址：서울특별시 중구 퇴계로 411 1층（首爾市中區退溪路411 1樓）

營業時間：6pm-12mn，逢星期一、二休息

預訂：www.catchtable.net/shop/deepin

無菜單阿姨 充滿故事的安東湯麵

經常穿著傳統韓服亮相的黑湯匙阿姨無菜單料理一號，短時間烹調出整桌韓食，吃得兩位評審津津有味。現實中，無菜單阿姨擁有兩家餐廳，一家是超人氣韓食餐廳快樂酒桌，另一家是在京東市場地下食街的刀切麵館安東家。在八強對決時煮出的安東湯麵，附帶著感人的故事和身世。此湯口味清淡麵條軟滑，拌飯、白菜煎餅、白切肉也甚受歡迎。

快樂酒桌做的是「阿姨Kase」做菜單料理，是整桌超豐富的自家製作韓餐，地道又傳統。

（圖片來源：건강한 삶, 유쾌한 하루 naver blog）

在京都市場內的安東家，可吃到阿姨在比賽時所做的安東湯麵，還有白菜煎餅、白切肉等必吃菜式。

（圖片來源：동대문구청 naver blog）

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즐거운술상 快樂酒桌

地址：서울특별시 도봉구 노해로 341 신원리베르텔 117호（首爾特別市道峰區蘆海路341號117室）

營業時間：5pm-10pm，逢星期日休息

안동집 손칼국시 安東家

地址：서울특별시 동대문구 제기동 1022（首爾特別市東大門區祭基洞31街 新館B1）

營業時間：10am-8pm

韓國首位中華料理女廚 精緻港式點心

有韓國「港式點心女王」之稱的鄭智善，是韓國首位以中華料理揚名的女廚師，她的恩師是白湯匙名廚呂敬來的弟弟呂敬玉。她在節目中製作拔絲的過程絕對是經典畫面之一，雖然有霸氣的外表，但暖心的行為令她圈了不少粉絲。她經營的中餐廳甜蜜蜜，在江南和弘大都有分店。可以吃到令YouTuber為之瘋狂的麻辣奶油蝦，還有麻辣蒸餃、甜蜜蜜黃金炒飯等名菜。

鄭智善擅長做港式點心，也有川辣等地方菜式，在韓國中菜料理的地位甚高。用料、烹調和賣相也很貼近香港潮流。

（圖片來源：tianmimi_gangnam IG）

甜蜜蜜弘大店面積頗大，設酒吧、四人座和卡位，一邊有落地玻璃窗，感覺開揚。

（圖片來源：tianmimi_hongdae IG）

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甜蜜蜜티엔미미 江南店

地址：서울특별시 서초구 사임당로143 104-1호（首爾特别市瑞草區師任堂路143號）

營業時間：11am-3pm、5pm-10pm

甜蜜蜜티엔미미弘大店

地址：서울특별시마포구 양화로 144 머큐어 앰배서더 홍대 L층（首爾特別市麻浦區楊花路144號美居大使飯店4樓）

營業時間：11am-3pm、5pm-10pm

（相片來源：Netflixkr、viatoledo_official IG、napolimatfia IG、choidot_official IG、tridseoul IG、Deepin Sindang IG、tianmimi_gangnam IG、tianmimi_hongdae IG、naver blog）