聖誕好去處2024│利東街聖誕裝飾亮燈聯乘比利時得獎團隊打造8米高聖誕樹！逾50場飄雪匯演！

11月仍然熱辣辣，聖誕節氣氛暫時未夠濃厚。灣仔利東街昨晚（12日）舉行聖誕亮燈儀式，「Dazzling Christmas」燈飾帶領灣仔區率先感受節日氣氛。裝置於即日起至明年1月1日期間開放，今年首度聯乘比利時獲獎設計團隊合作。現場有8米高聖誕樹之外，將於12月在指定日子，舉行超過50場「聖誕飄雪匯演」。逢星期五、六、日、公眾假期及除夕舉辦匯演。

利東街為呈現不同類型的文化藝術，今次燈飾首度與來自比利時的國際得獎設計團隊GLOBALL Concept 合作，融合比利時傳統蕾絲工藝技術，當中包括橫越中庭半空、闊達27米，以布魯日傳統蕾絲工藝為設計藍本的「幻影雪鹿」，和8米高的「蕾絲裝飾聖誕樹」，打造成歐陸小鎮面貌。另外，12月的指定日子，超過50場的冬日飄雪匯演即將回歸。12月25日的飄雪匯演同時也會進行聖誕化妝舞會。

昨晚的亮燈儀式活動上，燈飾亮著後，整條利東街都充滿氣氛，配合現場的音樂與舞蹈的精彩表演，相當熱鬧，吸引大批巿民來打卡觀賞。不用去外地，也可以在香港觀賞火樹銀花的節日燈飾。

今次聯乘還推出了一連串比利時日的慶祝活動，率先於11月16日至17日登場的是以比利時經典漫畫《藍精靈》為主題的「Love with Smurfs 慈善藝術日」，全新藍精靈造型 —LOVEFY 將首次亮相。還有比利時著名長笛演奏家Marc Grauwels及手風琴家 Christophe Delporte 帶來的二重奏，以及比利時魔術師Elliot在現場表演。

利東街「Dazzling Christmas」聖誕裝置

日期：2024年11月13日 - 2025年1月1日

地址：灣仔皇后大道東200號利東街



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