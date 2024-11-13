袁鳳瑛自爆有前世記憶做過財主？壽命短靠修行續命 2014年胸部3粒腫瘤離奇7日消失！

由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英（Darren）主持TVB Plus（82台） 的靈異直播節目《直播靈接觸》，每集找到各門派玄學大師坐陣，跟觀眾互動解答靈異事外，還會邀請娛樂圈藝人分享經歷。昨晚（12日）一集主題「前世今生」，女歌手袁鳳瑛（Shirley）竟然仍然有前世的記憶！

主唱電影《天若有情》主唱曲的袁鳳瑛（Shirley），自爆2014年曾經患癌，她有日睡醒後發現胸部痛且 3 處有硬塊，她心想應該命不久之，但仍然去睇醫生，求醫照X光時，被指有3點癌腫瘤，但腫瘤細胞有別於一般，最後癌細胞竟於 7 日後消失，她概括解釋「先天定格局，命轉皆有人」，全是修行的「功勞」。她還指自己原本壽元已盡，全靠修行「續命」，她補充說︰「自細好多病痛，爹哋媽咪攞我八字去算，所有算命（師傅）都話算唔到我條命，其實我係好短命嘅。因為修行所以轉化咗。」

袁鳳瑛更表示自己帶著前世記憶來到今生，她稱2、3 歲起便聽到及嗅到靈體的氣味。 最特別是夢到前世，她說︰「成日發夢見到唔同嘅人，男女都有，有財主、模特兒或者大老倌，唔同時空，會知道嗰個就係自己，做緊唔同嘅嘢。」

記憶中令袁鳳瑛最深刻的，有一世她是道士，由於太執著傷害不少眾生，結下不少仇怨。現時她從事德育及演藝教育，有次被一名準備上堂的小孩襲擊︰「媽咪帶囡囡嚟上堂，本來好活潑嘅小朋友，忽然含住一泡眼淚，一鎚打落我個鼻，嚇到媽咪好驚，我知就係前世嘅怨。」最後完成課堂，該名小朋友反過來與袁鳳瑛擁抱不捨得離開，袁鳳瑛反而感欣慰︰「過去結咗嘅怨，今世修補返。」

節目錄影當天，袁鳳瑛回應之前有網民爆料，質疑其教學方式一事，她表示能看到自己跟對方家長前世的淵源，所以訪問時，她不斷提醒大家，有心結要盡快解開。

另外，在11日晚上播出一集，邀請到在電影《新精武門 1991》中飾演「吹簫萍」的女演員夏志珍。她曾參選香港小姐的她，息影30年，已移居加拿大。在節目中，她表示自己容易接觸靈體，亡父在頭七時曾經報夢跟自己說話。而且有次去廣州探親，在親友家留宿，半夜去洗手間行樓梯時險跌倒：「好神奇，當時我感覺有兩隻手托住我到樓梯底。」事隔數天，她夢到一位穿白袍長鬚老伯伯，事後跟親戚提起，從親戚家一名先人的照片上，發現其中一位先人跟自己夢到的老伯伯樣子有九成相似。