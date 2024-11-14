機票著數︱香港快運65+長者$2單程機票！飛台北$715、日本靜岡$800共20個航點 包20 kg行李又幾錢？特惠2元揀標準座位！即睇買優惠機票步驟

長者搭巴士$2，連搭飛機都可以$2？為慶祝11月17日長者日，香港快運特別推出「65+老友記限定旅遊優惠」，凡年滿65歲或以上嘅香港或澳門居民，可以用低至港幣2元票價預訂機票，任選20個亞洲精選航點。小編check價來回機票飛台北連稅低至$715、日本靜岡連稅$800，就算包20 kg行李連稅來回飛首爾不用 $1,300幾抵玩，即睇買優惠機票步驟！

預訂日期：即時至2024年11月18日（23:59）

旅遊日期：2024年11月21日至2025年7月10日（各航點可能有所不同）

以下航點則適用於其指定旅遊日期：

仙台：2025年1月17日至2025年7月10日

靜岡：2024年12月17日至2025年3月29日

檳城：2024年11月21日至2025年7月10日

富國島：2024年12月6日至2025年7月10日

花蓮：2024年12月12日至2025年7月10日

65+老友記限定旅遊優惠

限時「65+老友記限定優惠」只供合資格人士預訂機票。如有其他機票預訂需求，例如未滿65歲的同行家人或旅伴的機票預訂，請於官網主頁／手機應用程式／微信小程序另行購買。

『經濟飛』單程票價低至 $2︰北京（大興）、三亞、寧波、檳城^、台北、台中、高雄、花蓮^、峴港、河內、富國島^馬尼拉、克拉克

『經濟飛』單程票價低至$65︰首爾、靜岡^、廣島、仙台^、高松、名古屋、沖繩

即睇購買「65+老友記限定優惠」機票步驟

步驟 1︰指定活動網站揀選出發地、目的地、出發日期 / 回程日期，然後進行航班搜尋。

步驟 2︰選擇你想乘搭嘅航班同時間後，按『繼續』填寫你嘅個人資料。

步驟 3︰請確保你嘅個人資料與旅遊證件一致，並喺航班出發日期或之前已經年滿65歲。

步驟 4︰揀選你所需要附加項目（如寄艙行李、機上餐點等），並使用信用卡/ 銀聯卡/ 支付寶/ 微信支付付款。

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