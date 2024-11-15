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15/11/2024

北上玩樂︱深圳灣、珠海拱北口岸11.20起試用免出示證件通道！新措施兒童適用？隨身攜帶有效出入境證件接受查驗

#深圳灣口岸 #深圳 #去旅行 #通關 #北上食買玩 #珠海 #珠海拱北口岸 #免出示證件 #邊檢快捷通道
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Text: Eunice Chow Photo: 深圳市人民政府口岸辦公室

　　中華人民共和國出入境管理局最新公告指，為進一步便利內地與港澳地區之間人員往來，提升通關效率，決定2024年11月20日（三）起在廣東省深圳市深圳灣口岸、珠海市拱北口岸，試點升級部分邊檢快捷通道，因私經常往來港澳地區人員可經「免出示證件」通道通行。

 

 

　　根據公告，年滿14周歲以上，持有效往來港澳通行證和多次有效逗留、探親、商務、人才、其他類赴港澳簽注的內地居民，以及持有效港澳居民來往內地通行證（含非中國籍）的港澳居民，且同意邊檢機關採集核驗面相、指紋等資訊的，可選擇使用邊檢現場「免出示證件」通道通行，無需出示實體出入境證件。

 

 

　　選擇其他查驗通道通行的，需持用本人有效出入境證件接受出入境邊防檢查。持有因公出入境證件的內地居民，目前暫不適用「免出示證件」通道通行，仍應通過其他查驗通道接受出入境邊防檢查。

 

　　留意，因內地居民入境港澳地區時需憑證接受查驗，港澳居民進入內地時需憑證辦理停居留、出行等事宜，所有往來內地和港澳地區的人員仍應隨身攜帶本人有效出入境證件。

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