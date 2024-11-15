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15/11/2024

最大型威士忌盛會Whisky Live 2024 逾300款世界精選威士忌、專題大師班、現場音樂表演

#Whisky Live 2024 #週末好去處 #威士忌 #K11 MUSEA #尖沙咀好去處
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Text: olaf

　　威士忌迷注意！年度威士忌盛會Whisky Live Hong Kong 2024將於11月14日至16日期間在尖沙咀K11 MUSEA舉行，將展出超過300款精選威士忌，從知名品牌到獨立裝瓶品牌，涵蓋蘇格蘭、愛爾蘭、意大利、美國、日本等多個產地，讓參加者品嚐稀有及廣受歡迎的威士忌,並設有一系列活動，包括威士忌工作坊、美食配對、現場音樂表演等，十分豐富。

 

　　同時聯乘以調酒為重點的Hong Kong Bar Show 2024 （飲吧！香港），可率先品嚐由調酒師調製的創意雞尾酒。

 

 

Whisky Agency Le Fumoir Serie

 

　　Whisky Live 今年已是第八屆在港舉行，這項由英國《威士忌雜誌》創辦、如今已發展至全球超過33個城市舉行的國際盛事。你不但可與來自世界各地的著名釀酒師、蒸餾廠代表、品牌大使、以及威士忌達人交流，同時品味到多款來自世界各地不同產區、酒廠及風味獨特的珍釀。

 

 

集娛樂、美酒、佳餚於一身的嘉年華

 

　　除可品嚐超過300款不同國家酒廠及品牌的威士忌，並設有多個大師班（Master class）及體驗坊、美食專區及威士忌配搭活動，還設有多個美食攤檔，集多國風味於一身，包括大熱的手工雪糕、台式小食、泰式佳餚，甚至升級版創意小食如海膽蟹肉牛油果米通等，享受美酒與佳餚的嘉年華。

 

 

Ukyio 原個意大利芝士火焰黑松露意粉

 

泰式美食Morokok

 

澳門知名雪糕店DIGREEN

 

主舞台精彩音樂表演

 

　　另設有多場音樂表演，首日會有著名DJ Chi Chung 黃志淙幕，翌日會有人氣歌手SoulJase聯同Stella Wu及Andy Yiu演出。焦點在星期六下午5時至9時舉行的Rhythm In A Cask音樂節，邀請多位來自不同地區的藝術家與音樂人，包括HYPERSPACE（林德信與鄭嘉嘉）、陳慧敏、極美樂團、Andy is Typing 以及COPAK，呈現不同音樂風格，讓大家在輕鬆的音樂氛圍下品嚐頂級威士忌、雞尾酒及美食。

 

 

會場獨家限量紀念版—櫻尾單桶單一麥芽威士忌

 

　　每年《威士忌雜誌》都與不同蒸餾廠合作，專門為Whisky Live Hong Kong 推出單桶裝瓶，由專家從數百桶威士忌中嚴選出最合適的一桶作為紀念版獨立裝瓶。今年大會特別選出來自廣島縣具百年歷史的櫻尾蒸餾所出產的波爾多紅葡萄酒桶，酒於2022年蒸餾，並在波爾多紅葡萄酒桶中熟成。

 

　　這瓶威士忌帶有紅色水果蛋糕、葡萄乾及甜香料的香氣，口感豐富細緻，帶陣陣紅色水果、覆盆子、甜丁香、肉桂味道，伴隨一絲細膩的單寧，餘韻悠長，蘊涵多汁的香料櫻桃、黑胡椒和一些甜香料風味，限量180瓶，並隨套票發售，十分值得收藏。

 

Whisky Live Hong Kong 2024

日期：2024年11月14至16日（星期四至六）
時間：11月14日及15日（星期四及五）優先場 下午6時至晚上10時；11月16日（星期六）下午1時至晚上10時
地點：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA 6樓Kunsthalle

門票及優惠：
活動門票分為日間門票、晚間門票及全日票；而K11會員更可於11月14及15日（星期四及五晚）參加優先場。屆時所有參加者除了可免費品嚐多款精選威士忌及欣賞現場音樂表演外，各大酒商亦會推出會場限定折扣優惠，可盡情品味及選購心水威士忌。

 

11月14日及15日（星期四、五）

K11 會員優先體驗證 HK$550（原價：HK$800）（每晚限量500位）
● 入場門票，可於當晚下午6時至晚上10時入場
● 20枚代幣*（每枚價值HK$30），可換領高階酒款。用完可即場購買增值。
● Whisky Live Glencairn 威士忌聞香杯乙隻

 

K11 會員限定版優先體驗證 HK$2,480（原價：HK$3,280）（每晚限量50套）
● 入場門票，可於當晚下午6時至晚上10時入場
● 櫻尾單桶單一麥芽威士忌Whisky Live HK 2024限量紀念版乙瓶（價值HK$2,680）
● 10枚代幣*（每枚價值HK$30），可換領高階酒款。用完可即場購買增值。
● Whisky Live Glencairn 威士忌聞香杯乙隻

 

K11會員優先場門票購票連結：https://www.k11experience.com/zh-hk/activity/21472/

 

11月16日（星期六）

日間通行證– HK$250（團體優惠4位或以上– HK$225）
● 入場門票，可於當日下午1時至5時入場
● 5枚代幣*（每枚價值HK$30），可換領高階酒款。用完可即場購買增值。
● Whisky Live Glencairn 威士忌聞香杯乙隻

 

夜間通行證– HK$350（團體優惠4位或以上– HK$315）
● 入場門票，可於當日下午5時至晚上10時入場
● 5枚代幣*（每枚價值HK$30），可換領高階酒款。用完可即場購買增值。
● Whisky Live Glencairn 威士忌聞香杯乙隻

 

全日通行證– HK$750（團體優惠4位或以上– HK$675）
● 入場門票，可於當日下午1時至晚上10時入場
● 20枚代幣*（每枚價值HK$30），可換領高階酒款。用完可即場購買增值。
● Whisky Live Glencairn 威士忌聞香杯乙隻

 

全日通行證連威士忌套票–HK$680
● 入場門票，可於當日下午1時至晚上10時入場
● 5枚代幣*（每枚價值HK$30），可換領高階酒款。用完可即場購買增值。
● 精選威士忌乙瓶(價值HK$500或以上）
● Whisky Live Glencairn 威士忌聞香杯乙隻

 

全日通行證連尊尚威士忌套票–HK$1,180
● 入場門票，可於當日下午1時至晚上10時入場
● 5枚代幣*（每枚價值HK$30），可換領高階酒款。用完可即場購買增值。
● 精選威士忌乙瓶(價值HK$900或以上）
● Whisky Live Glencairn 威士忌聞香杯乙隻

 

全日通行證連限量版威士忌套票–HK$2,680
● 入場門票，可於當日下午1時至晚上10時入場
● 10枚代幣*（每枚價值HK$30），可換領高階酒款。用完可即場購買增值。
● 櫻尾單桶單一麥芽威士忌Whisky Live HK 2024限量紀念版乙瓶（價值HK$2,680）
● Whisky Live Glencairn 威士忌聞香杯乙隻
門票購票連結：https://www.whiskylivehk.com/zh-hk/ticketing/
*代幣（每枚HK$30）亦會於現場發售，可用作換領高階酒款、雞尾酒及各式美食，而所需數量按個別酒款、食物而定。

 

Whisky Live Hong Kong

網址：http://www.whiskylivehk.com

 

威士忌推介

1. Karuizawa Fuji from Kanaya on the Tokaido
自2011年酒廠關閉後，其高品質的威士忌成為全球威士忌愛好者追捧的收藏品。

 

 

2. The Old Malt Tormore 29 Years Old
這款威士忌於1988年蒸餾，並在Oloroso雪莉桶中熟成29年。桶的品質反映在顏色上，代表了高品質雪莉桶熟成威士忌的經典。

 

 

3. Ardbeg Supernova Committee Release 2015
2011年，Ardbeg將威士忌送到外太空，經過1045天的太空熟成後成功返回地球。為了慶祝這項破天荒創舉，Ardbeg特別推出具有100 ppm的重度泥煤味的限量版Ardbeg Supernova 2015。

 


 

 

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