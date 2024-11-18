秋日郊遊︱上水塱原自然生態公園新開幕！免費入場金秋稻米田打卡？觀烏屋睇禾花雀、黑臉琵鷺？除單車停泊處，仲有兩大貼心設施 即睇交通及開放時間！

成日聽人講塱原濕地，究竟係邊度，你又有冇去過？全新開幕的塱原自然生態公園正是秋天郊遊新點，大家除可於步道親近大自然，還可到塱原自然生態中心一樓觀景台打卡，以及網上預先報名主題工作坊，豐富行程。中心更有單車停泊處，方便一眾單車友順路到此一遊，或歇腳休息、斟水飲！

塱原自然生態公園集濕地保育、生態友善耕作及自然教育於一身，將荒廢農地和部分旱田復修成濕田、水滋田、淺水池和沼澤等各種濕地生境，並興建灌溉水道，孕育各類野生動物、便利生態友善模式耕作保育塱原生態。

由土木工程拓展署設計和建造，並由漁農自然護理署（漁護署）管理的塱原自然生態公園已經開幕！

公園佔地約37公頃，分為核心保育部分的生態區，用作生態友善耕作的農業區，以及提供訪客設施及用作教育活動的訪客區等開放式設計區域。大家可於木板步道舒適地遊覽各區，近距離欣賞兩旁不同的濕地植物，包括荷花、稻米、蘆葦、慈菇、馬蹄、通菜及西洋菜。

漁護署分批種植，令到塱原有成熟稻米的時間更長，可供雀鳥食用。

荷花。

蘆葦可以吸收水中的養分，又可以給雀鳥躲藏。

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