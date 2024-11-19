協青慈善行2024︱YO青年人發展所長，一手包辦青年文化藝術攤位 親子共享充氣攀石牆、飛鏢體驗、街舞表演

第九屆 「YO Let’s Walk the Road 協青慈善行 2024」早前於香港科學園高錕會議中心廣場順利舉行，活動起點設有青年文化藝術攤位均由 YO青年一手包辦，包括：充氣攀石牆、飛鏢體驗、街舞表演等。

活動沿途更有由 YO 青年打扮的人偶穿插其中，並設有多個適合各年齡層的攤位遊戲，當日一家大小共享親子時光。活動的終點大家更獲贈驚喜活動紀念品，帶著美好的回憶回家。

活動設有由YO青年人策劃的文化中體驗攤位，如充氣攀石牆及飛標體驗。

當日，協青社Youth Outreach/YO邀得勞工及福利局常任秘書長劉焱女士 JP 擔任主禮嘉賓，聯同 YO會長黃紹基先生及YO副會長暨籌募委員會主席林煒瀚先生，主持鳴槍儀式。YO會長黃紹基表示：「青年人是社會的未來棟樑，透過今次慈善行，期待提升大眾對青年事務的認識，幫助他們更好地用好未來的機遇。感謝政府、各友好企業及機構與 YO 攜手，身體力行與青年同行。」

黃會長感謝約 500 位善長仁翁出席參與「協青慈善行」，不但肯定 YO 的工作，更表示對高危青年的關懷。

香港御雅實業有限公司支持協青慈善行 2024 。

由左至右：Y O 籌募委員會委員熊麗萍女士、YO副會長暨籌募委員會主席林煒瀚先生、勞工及福利局常任秘書長劉焱女士， JP、香港御雅實業有限公司董事長伊兵先生 、YO 會長 黃紹基 先生及 Y O 外展服務委員會委員謝貞元先生。

深圳市慶宏珠寶智造有限公司支持協青慈善行 2024。

由左至右：Y O 籌募委員會委員熊麗萍女士 、YO副會長暨籌募委員會主席林煒瀚先生、勞工及福利局常任秘書長劉焱女士， JP、深圳市慶宏珠寶智造有限公司總經理鄭宇堯先生、 YO會長 黃紹基先生及 Y O外展服務委員會委員謝貞元先生。

活動設有由YO青年人策劃的文化中體驗攤位，如充氣攀石牆及飛標體驗。

活動設有由YO青年人策劃的文化中體驗攤位，如充氣攀石牆及飛標體驗。

YO 副會長暨籌募委員會主席林煒瀚表示：「 YO 協青社今年度的開支約港幣五仟萬元，約 1/3由政府資助，其餘均需自行籌募。儘管努力開源節流，本財政年度預計會出現赤字，情況極具挑戰。全賴各位善長、夥伴機構及各義工對活動的慷慨捐助和無私付出，提供機會給青年人發展所長。」