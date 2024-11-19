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19/11/2024

《破．地獄》｜海報劇照展 展出多張從未曝光劇照！黃子華戲中駕駛1:1原型紙紮瑪莎拉蒂、推出特別版紀念郵票

#陳茂賢 #香港電影 #黃子華 #衛詩雅 #楊愛成 #朱栢康 #展覽 #許冠文 #破地獄 #銅鑼灣 #破地獄相片展覽 #打卡熱點 #本地遊 #週末好去處
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Text: wong lin lin Photo: wong lin lin

　　由黃子華、許冠文、衛詩雅和朱栢康等人主演的電影《破．地獄》，成為近日香港的熱門話題，海報劇照展繼早前於海港城展出吸引眾多戲迷力撐後，有見反應熱烈，日前再度回歸，於銅鑼灣羅素街22-24號0 e:ffect Concept Store二樓舉行，展出美術大師張叔平親自操刀設計的電影海報和由著名海報設計師方序中的設計的國際版海報。

 

 

　　除大師張叔平，當然也有劇照攝影師小雲拍攝的多張電影劇照、前導及正式角色海報。當中多張從未曝光的電影劇照及製作背後的資訊亦將於展覽期間新增展出。展覽中最矚目的，莫過於戲中1:1原型紙紮名車道具，經後期修復後首度在是次展覽中公開，重現黃子華飾演的魏道生悉心為先人所構思的活動紙紮車，大開眼界。

 

 

　　同場亦有限量電影紀念品供影迷選購，包括特別版紀念郵票、內附全套角色紀念咭的人生黑盒及明信片等。

 

展出期間：2024年11月16日至12月8日

營業時間：星期一至星期五， 12nn-9pm；星期六、日及公眾假期，10:30am-9:30pm

展出地點：銅鑼灣羅素街22-24號0 e:ffect Concept Store 2/F

 

 

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