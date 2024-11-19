Google Play香港2024最佳排行榜出爐！綠綠賞 App年度最佳社會貢獻 指定「綠在區區」變寶可補給站 邊個Apps AI學英文最佳、修圖功能齊？呢款手遊係年度最佳遊戲！

都市人日常生活手機不離手，不同的應用程式方便我們學習、購物、休閒娛樂等等，最近Google Play 香港 2024 年度最佳排行榜出爐，公布18個類別年度最佳應用程式，其中今年上榜的《綠綠賞手機應用程式》及《Pokémon GO》香港人一定不會陌生，分別奪「年度最佳社會貢獻應用程式」及「年度最佳持續影響力遊戲」！另外，排行榜中幾個具AI功能應用程式和「年度最佳遊戲」你又有冇用開？即睇Google Play 香港 2024 年度最佳排行榜！

「綠在區區」變期間限定寶可補給站

由環保署開發的《綠綠賞手機應用程式》現時是排名第10的熱門免費項目工具，奪Google Play 香港 2024 「年度最佳社會貢獻應用程式」，用戶透過回收互動地圖，輕鬆找到各區回收點以提交回收物，並獲取積分換取禮品，實用性強。「綠綠賞」電子積分計劃用戶更可檢視過往的回收歷程，見證以行動改變生活習慣的成功感。

為鼓勵更多人支持環保，Google 香港與《Pokémon GO》首度聯手在港九新界三個「綠在區區」「回收環保站」 - 「綠在灣仔」、「綠在觀塘」及「綠在沙田」設期間限定「寶可補給站」。玩家可於今年12月7至8日於上述三個期間限定「寶可補給站」收集精靈球、傷藥、蛋和其他道具，更可進行環保回收，一舉兩得！

12月舉辦Pokémon GO City Safari

大家可能以為《Pokémon GO》是小朋友玩意，但其實一直深受玩家歡迎，其中香港16 歲選手鄭業楷更奪Pokémon Go 世界冠軍，可見《Pokémon GO》奪香港「年度最佳持續影響力遊戲」不無原因！雖然應用程式推出已八年，但玩家們的熱情不只在於線上，線下互相交流捕捉寶可夢的心得，12月香港首辦『Pokémon GO City Safari』，鼓勵大家遊歷香港不同角落，亦促進旅遊業發展。

《Pokémon GO》善用擴增實境（AR）及全球定位系統（GPS），配合 Google 地圖讓玩家可在周遭環境捕捉及訓練寶可夢，更可與其他玩家進行對戰和交換。

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