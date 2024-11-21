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21/11/2024

潮汕美食｜王祖藍汕頭覓食見識全鵝宴 逾千元「老鵝頭」！ 生醃海鮮小店 鹹菜、皮蛋咖啡夠難忘

#京劇 #好去處 #北上食買玩 #影視娛樂 #去旅行 #親民味 #汕頭 #美食特 #王祖藍 #一條麻甩在汕頭 #東莞
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Text: wong lin lin

　　疫情過後，不少港人都會北上消費兼尋找隱世美食。TVB最近播出由王祖藍主持的節目《一條麻甩在汕頭》，在汕頭品嚐地道美食，當中有非遺美食之一：馳名潮汕滷鵝。年輕時曾經學京劇的他，此行有機會跟大師學習，且被讚賞有好功架！

 

 

　　由王祖藍主持的節目《一條麻甩在汕頭》，介紹汕頭食、買、玩。早前播出一集，主要介紹潮汕「非遺美食」，包括馳名潮汕滷鵝、真材實料的潮汕墨魚丸等。兩樣「非遺美食」中，以全鵝宴最大陣仗，除了有齊鵝肝、鵝掌、鵝翼、鵝腸等港人喜愛美食，及港人甚少接觸的鵝肉丸外，足足有半個人般大份量的 「老鵝頭」亦相當搶眼。

 

 

　　這個超巨型「老鵝頭」價值不非，老闆向王祖藍透露售價逾千港元的「老鵝頭」，單是半塊鵝頭皮已達 120 人民幣！王祖藍即場品嚐過後都大讚好味，除了因為有濃濃滷水香，他不斷一邊吃，一邊讚歎：「無論鵝肝同鵝肉都幾乎冇乜脂肪，香得嚟唔肥，珍貴程度不下 Toro（吞拿魚腩）。」他續指作為 「非遺美食」的潮汕滷鵝，皮、脂肪及肉的比例必須達到 1:2:7，且要層次分明、肥瘦平衡，要求相當嚴謹。除了飽口福之餘，王祖藍亦走進廚房學藝，有機會學做真正潮汕滷水鵝，及化身檔主叫賣潮汕海鮮丸，另一集更學做紅桃粿等。

 

 

　　王祖藍還帶觀眾「掃街」吃街頭美食。位於汕頭小公園的鎮邦美食街、龍眼南路的網紅美食街，他品嚐了薄殼宴、潮汕粽、中式潮茶、特色咖啡、峽山蓮藕湯等。最矚目要數生醃海鮮，當中有生醃龍蝦、生蠔、羔蟹、三文魚、花螺，還有近日內地爆紅的紅魔蝦。他邊吃邊說：「無論龍蝦、羔蟹同埋紅魔蝦都爆晒膏，而且啲龍蝦肉真係好晶瀅剔透，睇見已經好想食。佢哋啲生醃汁仲要唔係獨沽一味，唔怪之得我見到好多藝人都有嚟幫襯。」

 

 

　　吃過地道美食，還有機會一試創新的潮汕特色咖啡：鹹菜咖啡及皮蛋咖啡，不過他似乎就不太受落新口味，全程飲到眉頭深鎖，這反而成為記憶點，令大家對這特色咖啡感到好奇。

 

 

　　除了食得好，王祖藍更拜會了被列為國家一級演員的潮劇非遺傳承人林初發學京劇，接觸潮汕民族舞，在小朋友指導下學習多款舞姿。

 

 

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