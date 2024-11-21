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21/11/2024

香港潮州節│免費入場！150個展銷美食攤位 原產地直送+抵買平貨 仲有潮州風味打卡位

#會展 #潮韻相傳 #陳皮 #美食 #滷水鵝 #假日好去處 #灣仔 #香港潮州節
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Text: wong lin lin

　　第四屆「香港潮州節」2024年11月20至24日一連五天在香港會議展覽中心1DE舉行，今屆主題以「潮韻相傳」爲主題，現場設置150多個展銷及美食攤位，除了可以食到潮汕美食的同時，也能深入瞭解潮汕文化。

 

 

　　在展覽館內，有十數款潮汕美食，產品都由原地直送，是假期掃貨的好選擇，當中有馳名獅頭鵝及滷水鵝、特別風味火腿雪糕、家用即食潮州翅湯包、特式饒平寶斗餅和精選陳皮等等。現場設有多個不同主題的展覽區、打卡位及工作坊，可以深入了解潮州文化。

 

 

　　潮州文化展示區及香港潮劇情懷展，就展示了在明朝傳入潮洲的潮劇。還有手工藝彩紮技藝展、紮作摺紙工作坊、及潮汕燈謎工作坊等。現場還會有潮人學堂，分享這地方的文化、風俗，還會提供潮州話教學，使用拼音即時學到一些生動的詞彙。

 

　　另外，國際設計大師靳埭強親自領軍，帶領100位設計新銳，以無限創意重新定義「潮」字，融合潮州文化與現代設計，將傳統水墨與現代設計融合，作品充滿視覺效果，讓大家了解到潮州文化。

 

第四屆香港潮州節

日期：11月20-24日

活動時間：早上10:00-晚上8:00（24日提早至下午5點閉幕）

活動地點：香港會議展覽中心1DE

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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