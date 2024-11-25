2,500隻大熊貓雕塑《PANDA GO！香港遊》12月啟動！全港最大型熊貓主題展遊走4大地標 必留意香港專屬 IP《熊貓香港親友會》、特別版熊貓作品慈善競投 即睇公眾場日期＋地點

熊貓熱潮冇停過！全港最大型熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》將於12.2登陸香港！八款全新設計的大熊貓造型，組合出2,500隻大熊貓雕塑率先於12月2日在機場禁區內停機坪上同大家見面，想一睹熊貓可愛陣必留意四大公眾展覽，更要落足眼力，搵出主辨方AllRightsReserved ARR特別為香港額外設計六隻香港專屬 IP《熊貓香港親友會》，角色造型均參考了香港六隻大熊貓融入擬人化設計！

2,500隻熊貓四圍走12.7起四場公眾展覽

好記性的朋友，應該記得創意品牌 AllRightsReserved（ARR）曾於2014年策劃了《1600熊貓香港遊•創意X保育展》，由香港出發並於全球多個城市巡迴展出，亦開創了於地標連環快閃現身的全新展覽模式。

這次舉行全港最大型熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》展覽，全新設計了八款大熊貓造型，並組合出2,500隻大熊貓雕塑。12月2日將於香港國際機場舉辦歡迎儀式（*只限受邀嘉賓及傳媒），而2,500隻熊貓將於12月7日起現身四場公眾展覽，包括星光大道、昂坪360、海洋公園及中山公園，大家將有機會近距離打卡。

2014年ARR策劃了《1600熊貓香港遊•創意X保育展》，由香港出發並於全球多個城市巡迴展出。

2014年ARR策劃了《1600熊貓香港遊•創意X保育展》，由香港出發並於全球多個城市巡迴展出。

香港專屬 IP《熊貓香港親友會》

參觀時大家記得落足眼力，搵出ARR特別為香港額外設計六隻香港專屬 IP《熊貓香港親友會》，角色造型均參考了香港六隻大熊貓，分別是盈盈、樂樂，以及新成員可可、安安、龍鳳胎「家姐」和「細佬」融入擬人化設計。

《熊貓香港親友會》成員介紹

《PFF HK 熊貓香港親友會》不僅在展覽現身，更會化身為香港大熊貓宣傳大使，有機會在其他單位主辦的大熊貓活動看到這套IP。今次活動期間，涉及商業活動產生的IP版權費，全數捐予海洋公園作大熊貓保育的相關用途。

《熊貓香港親友會》均參考了香港六隻大熊貓外型特徵及性格，融入擬人化設計，打造成為獨一無二、香港專屬的 IP。

今次展覽更邀得法國藝術家Paulo Grangeon 岀任藝術顧問，於藝術創作上精益求精，進一步詮釋並昇華熊貓的每一分神髓，甚至每一個造型及動作細節。

「特別版熊貓」慈善競投

《PANDA GO！香港遊》亦特別邀請11 位來自不同界別的名人，以個人化風格創作獨一無二的特別版熊貓作品。其中包括身兼音樂人、藝術家、製作人及服裝設計師多重身份的Pharrell Williams、著名演員兼導演黃渤、超模兼演員杜鵑，以及創作LABUBU的藝術家龍家昇等知名創作者。

大部分特別版大熊貓雕塑將於網上作慈善售賣，開放予公眾競投，價高者得，所有收益將不扣除成本，全數捐予海洋公園，用於支持大熊貓保育工作的經費，售賣詳情容後公布。

【INFO】

全港最大型熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》

日期及地點︰12月7日及8日星光大道、12月14日至15日昂坪360、12月21日及22日海洋公園、12 月25日及26日中山公園

註︰12月2日在香港國際機場禁區內停機坪上舉行盛大的歡迎儀式，只限受邀嘉賓及傳媒。

詳情：https://pandago-fest.com/

Instagram：https://www.instagram.com/PandaGo_Fest

Facebook：https://www.facebook.com/PandaGoFest

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