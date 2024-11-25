聖誕好去處2024｜銅鑼灣聖誕Pokémon打卡位︰巨型2米高卡比獸、4米高發光聖誕樹 冬日快閃店精品推介 即睇Pikachu聖誕見面會日期

Pokémon粉絲準備好未？今個聖誕Pikachu及卡比獸將於皇室堡【Pokémon冬日大冒險】週末快閃現身！各位訓練員去齊3大打卡位外，更可於Pokémon冬日快閃店買聖誕禮物，參與寶可夢集換式卡牌遊戲對戰活動，以及指定日期同Pikachu及卡比獸聖誕見面打卡！

皇室堡【Pokémon冬日大冒險】設3大打卡位，包括巨型飄雪水晶球旁逾2米的卡比獸，好可愛呢！4米高Bling Bling發光聖誕樹，由接近百張寶可夢集換式卡牌遊戲卡牌堆砌出，更有首次以立體造型在香港登場的可達鴨，伊布亦與一眾Pokémon引領的雪橇車！

粉絲最大目標一定係Pokémon冬日快閃店，有多款逾百件Pokémon 原創精品及其他Pokémon產品，最啱買做聖誕禮物。

Pokémon聖誕迷你卡每張$25

絨毛手機支架（Pikachu、卡比獸）每個$230

Pikachu、卡比獸及耿鬼萬用毛絨小袋每個$128

Pokémon聖誕小夜燈$128

Pokémon冬日快閃店

此外，以《寶可夢集換式卡牌遊戲》為題材的手機應用程式《Pokémon Trading Card Game Pocket》已正式開放，商場特別舉行寶可夢卡牌教學活動「Trainers Camp」，邀請專人於指定時間親自教授寶可夢集換式卡牌遊戲對戰秘技，完成教學更可獲得贈品（包括一副對戰牌組，紙製對戰桌墊、傷害指示物以及入門指引，贈品數量有限，送完即止。

寶可夢卡牌教學活動「Trainers Camp」

Pokémon冬日大冒險

日期： 2024年11月22日2025年1月1日

時間：上午10時至晚上10時

地點：銅鑼灣皇室堡地下中庭

Pokémon冬日快閃店

日期：2024年11月22日至2025年1月1日

時間：上午11時至晚上9時

地點：銅鑼灣皇室堡地下中庭

Pikachu及卡比獸聖誕見面會

日期：2024年12月7日至26日（指定星期六、日及公眾假期）

時間：中午12時、下午1時、2時、3時

地點：銅鑼灣皇室堡地下中庭

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