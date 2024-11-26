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26/11/2024

聖誕好去處2024｜Citywalk荃新天地薑餅人主題充氣樂園、薯片釣釣樂放題！D．PARK 五千呎足球主題彈床免費任玩、冬日聖誕市集開催！

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Text: Eunice Chow Photo: 相關商場

　　聖誕節小朋友最開心，家長最頭痕帶佢哋去邊放，荃灣2大商場的聖誕充氣遊樂園可能幫到你！荃新天地2期中庭設巨型薑餅人主題充氣樂園，有聖誕煙霧泡泡效果的巨形彈床、滑梯及波波池，最令小朋友心心眼一定係薯片釣釣樂放題！另外，D‧PARK則設全港首個足球主題彈床「FWD 富衛保險呈獻：彈跳足球盃」，大家可免費任玩彈床50分鐘！

 

 

荃新天地 薑餅人主題彈床樂園

 

　　荃新天地2期中庭的2,000呎薑餅人主題充氣樂園，為全港首個揉合聖誕煙霧泡泡效果的巨形彈床，煙霧泡泡不定時於場內飄落，充滿聖誕氣氛！彈床內設五大玩樂區，參加者可以爬上3.5米高糖果屋滑梯一滑而下，躍進薑餅人波波池，再於透明管道大暴走至巨型泡泡屋打卡，薑餅人彈跳攀爬區讓小朋友盡情放電。

 

 

　　最令小朋友期待一定係「LAY’S樂事薯片釣釣樂」，以魚杆於指定時間內任釣薯片池中各式口味的LAY’S樂事薯片為聖誕派對加添零食。入場參與「荃新天地薑餅人聖誕充氣樂園」更會即時獲得購票回贈HK$50 荃新天地S現金券於荃新天地認受商戶使用。

 

荃新天地薑餅人聖誕充氣樂園

日期︰11月22日至2025年1月1日

地點︰荃新天地2期中庭

25分鐘入場證收費︰每位$20（包防滑襪一對）

Klook 購票連結：https://www.klook.com/zh-HK/activity/136681-citywalk-gingerbread-man-inflatable-playground/

 

 

　　除此之外，荃新天地1期的戶外花園廣場特設12米高的巨型戶外聖誕樹，聖誕假期特定日子更會特別安排飄雪效果！11月26日至2025年1月1日期間，荃新天地1期中庭將特設「Merry Giftmas at Citywalk」期間限定店，大人小朋友選購心水禮物。

 

 

下一頁︰D‧PARK 5千呎足球主題彈床免費任玩

 

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