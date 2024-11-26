聖誕好去處2024｜中環80米金色長廊璀燦燈海打卡！教你兩大打卡貼士、免費拍照服務點報名？

中環商廈有靚聖誕打卡位！香港全新地標、中環The Henderson變身成聖誕打卡熱點「Glittering Golden Christmas」，1樓行人天橋以25萬塊閃爍珠片布置，打造璀璨燈海，即教你兩大打卡貼士！

80米金色璀燦長廊

位於The Henderson大樓外圍的公共行人天橋，同樣由扎哈．哈迪德建築師事務所（Zaha Hadid Architects）設計，即日起化身為「Glittering Golden Christmas」藝術裝置，打造金光閃爍的華麗聖誕。

「Glittering Golden Christmas」藝術裝置由25萬塊金色珠片組成，一串串如星河般閃爍的珠片，懸掛於長達80米的行人天橋頂部，形成一條璀璨的聖誕金色長廊，藝術裝置將展出至2025年1月2日，另外3樓大堂亦披上璀璨燈飾。

兩大打卡貼士

想影靚相，大家可以於依傍天橋走廊串串金色珠片，拍出一片金色星光璀璨燈海包圍你的效果。另外，你可以嘗試遠距離拍攝取景，站於天橋長圓框內，以金黃色閃爍珠片為背景，加上Zaha Hadid Architects設計流線型建築特色，拍出科幻又璀璨的節日氣氛。

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The Henderson 的玻璃幕牆亦將於每晚6時至9時，展示全新創作的金光聖誕數碼光影藝術，展出直至2024年12月29日。

The Henderson 的玻璃幕牆亦將於每晚6時至9時，展示全新創作的金光聖誕數碼光影藝術，展出直至2024年12月29日。

INFO

Glittering Golden Christmas @The Henderson

日期：即日至

地點：中環美利道2號The Henderson 3樓大堂及1樓行人天橋

星光璀璨照相館

日期：2024 年 12 月 7 日（星期五 ）及 12 月 13 日（星期六）

時間：下午 4 時至晚上 6 時

地點： The Henderson 1 樓公共行人天橋

參加方法：登記成恒地會會員即可報名參加（名額有限，先到先得）

迷你松果聖誕樹工作坊

日期：2024 年 12 月 14 日（星期六）

時間：下午 1 時 30 分至 3 時／下午 4 時至 5 時 30 分

地點：香港中環皇后大道中 80 號 H Queen’s

恒地會會員優惠價：HK$200（原價：HK$650）

參加方法：登記成恒地會會員即可報名參加（名額有限，先到先得）