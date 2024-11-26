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26/11/2024

61歲陳可辛榮獲「2024年雪豹傑出電影成就獎」洛杉磯亞洲國際電影節特別重映《甜蜜蜜》 面世28年與年輕人重溫

#陳可辛 #洛杉磯 #黎明 #終身成就獎 #張曼玉 #影視娛樂 #亞洲國際電影節 #甜蜜蜜
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Text: wong lin lin

　　61歲陳可辛在香港影壇工作30年，他拍過不少代表作。近日獲洛杉磯亞洲國際電影節頒發「2024年雪豹傑出電影成就獎」，表揚他過去在電影上的貢獻。他在致謝辭上，感激同樣是電影人的父親栽培。而影展期間，播映他其中一部代表作《甜蜜蜜》，他慨嘆香港面貌跟拍攝時已不同，幸好現場有Gen Z世代的年輕人一起陪著重溫這部電影，回憶再湧現。

 

 

　　陳可辛由1983年開始在電影圈工作，拍過很多電影，代表作有《甜蜜蜜》、《金枝玉葉》等受歡迎電影。他在華語影壇都甚有地位，獲洛杉磯亞洲國際電影節（Asian World Film Festival），頒發「2024年雪豹傑出電影成就獎」（Snow Leopard Outstanding Cinematic Achievement Award），表揚他多年的貢獻。早前，陳可辛飛往美國洛杉磯出席頒獎儀式。

 

 

　　陳可辛領獎前，大會播放一段6分鐘片段，回顧他過去30年於影壇重要時刻，全場觀眾看畢後熱烈拍掌，台上頒獎嘉賓Andrew Morgan和大會司儀也眼濕濕。陳可辛感觸良多，以英語發表謝辭：「在剛播放的6分鐘短片裡，我看到自己過去的30年一晃而過，我想感謝『電影』帶給我的一切，很榮幸影展頒這個獎給我；如果沒有大銀幕，我們就無法在大銀幕上講述那些非常個人的故事，並與觀眾交流。是的，我一生人都一直從不同類型跳到另一類型，但在每部作品的核心，都必定是非常個人的。我想把這個獎項獻給去年去世的父親，他是我愛上電影的理由。」致辭時他感動得眼泛淚光，感謝同是電影人的父親陳銅民栽培。

 

 

　　影展期間，大會亦特意舉行《甜蜜蜜》放映，成為矚目焦點，映後答問會他分享自己在美國讀書中途決定輟學拍片，才誕生了這部廣受喜愛的作品：「如果我完成咗個學位讀完書畢業，咁無可能會有《甜蜜蜜》出現，人生計劃永遠趕不上變化，所以都多得自己無讀到書而拍咗呢套戲出嚟。」

 

 

　　相隔11年再重溫這戲，陳可辛除了感慨香港很多地方已經變了樣，不少建築物都已拆掉，幸有電影讓他回憶往事。他亦笑言現場多Gen　Z世代的觀眾，不少人是首次觀賞這部28年前的作品，令他倍感欣慰：「好開心見到佢哋睇完部戲咁大反應，仲捉住我輪流逐個傾偈，本身半小時嘅活動結果變成3個鐘。」以往陳可辛多數是跟女兒聊電影的話題，今次活動上跟Gen Z溝通時，知道更多年輕一代人對電影的看法，令他感到很滿足。

 

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