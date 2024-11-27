聖誕好去處2024｜赤柱廣場聖誕美食市集：金箔雪糕、黑金瑪德蓮、黑色燒賣！

聖誕節不一定要紅紅綠綠，也可以grand一點、有型一點！今年赤柱廣場的聖誕活動，就用了黑金雙色做主題，將於12月14至15日、21至26日共8日於赤柱海濱及美利樓舉行。今年共有超過120個攤檔，包括澳門人氣雪糕品牌DIGREEN、香港老字號瑞記蛋捲（垣記）、本地手工啤酒日照夜霧等，更有一系列黑金色的美食，如金箔雪糕、黑金芝麻麻糬瑪德蓮等，非常適合打卡！另外還有聖誕精品、手作及毛孩商品，可以順便shopping！

今年是赤柱廣場第9年舉辦年度節日活動，亦是首次以顏色做主題的聖誕市集，型格的黑色及典雅的金色，低調得來又時尚！天幕廣場中庭有一棵逾4米高的華麗聖誕樹，黑金色的攤檔非常有新鮮感！

逾4米高的華麗聖誕樹座落於天幕廣場中庭。

黑金雙色旋轉木馬設計的攤檔。

今年有多個人氣及首次參與市集的攤檔，共有超過120個品牌，集結售賣文創產品、手工藝品、聖誕主題特色美食以至遊戲攤檔。當中包括超過24間人氣美食品牌，如中式草本調酒五味雜陳、人氣手做糖果店Hey Candy、Maowewe、香料案內所、Tony’s Hell以及Jacques n Grill等，部分品牌更推出市集限定菜式！

澳門過江龍雪糕店DIGREEN，首次參與香港聖誕市集，為這次活動特別設計限量版金箔雪糕。

澳門人氣雪糕品牌DIGREEN的黑芝麻雪糕。

主打Fusion菜的本地小店Tony’s Hell ，推出市集限定特製黑金芝麻麻糬瑪德蓮。

Jacques n Grill的黑鑽黃金炸薯寶。

Ms Soup的黑金Oreo麻糬窩夫，另外還有金箔Oreo鮮奶麻糬。

珍菌天下的黑松露意式雪糕。

香料案內所的黑色燒賣。

日照夜霧的雲妮拿朱古力黑啤。

赤柱廣場「魔幻聖誕盛會」

日期：2024年12月14至15日、21至26日（共８天）

時間：12nn-8pm

地點：赤柱廣場天幕廣場、公共空間及美利樓

交通：於活動期間特設免費穿梭巴士往返金鐘及筲箕灣，詳情請留意赤柱廣場社交媒體的公佈