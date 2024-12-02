聖誕好去處2024︱銅鑼灣BLACKPINK式聖誕！6.5米高粉紅聖誕樹、快閃店首賣BPTG官方周邊 即睇飄雪環節＋粉紅色聖誕老人現身時間

BLACKPINK粉絲今個聖誕要去銅鑼灣！時代廣場以《The Pink Christmas》為主題，帶來6.5米高的粉紅聖誕樹、The Pink Express列車有近期最hit的鏡面打卡，另有復古電話亭打卡位。來到商場二樓中庭《BLACKPINK THE GAME》聖誕期間限定店，fans要留意首賣「BPTG」官方周邊商品，指定日子更設飄雪環節，及粉紅造型聖誕老人驚喜現身！

銅鑼灣時代廣場地面露天廣場化身粉紅飄雪小鎮，6.5米高的粉紅聖誕樹由多個發光心心與鏡面心心組成，焦點打卡位是The Pink Express列車，粉紅色復古造型的列車外型可愛，而且內有乾坤，踏進車廂內，黑色與粉紅色調的心形圖案，以及BPTG元素設計穿插整個車廂！

粉紅色復古造型列車

黑色與粉紅色調的心形圖案手把。

6.5米高「粉紅聖誕樹」前有BLACKPINK成員Q 版遊戲立牌。

The Pink Express列車附近更有是Melody in Pink聖誕唱片店、巨型粉紅色耳機及Love Letter Lounge打卡位，全部都係粉紅色，如充滿粉紅愛的泡泡。

小屋右方設有打卡必備的粉紅心心鏡，而另一旁的「電話亭」既可愛又帶有復古感覺。

巨型粉紅色耳機

Melody in Pink聖誕唱片店

聖誕期間限定店

時代廣場《BLACKPINK THE GAME》聖誕期間限定店，推出香港首賣官方周邊商品，包括「BPTG」THE GIRLS心形抱枕、「BPTG」THE GIRLS 手提袋及紀念版小卡等。聖誕期間限定店購買滿指定金額後，可以獲得一張包含遊戲貨幣的特別優惠卡，提升BLACKPINK的首款官方遊戲《BLACKPINK THE GAME》遊戲體驗！

《BLACKPINK THE GAME》聖誕期間限定店

香港首賣官方周邊商品包括「BPTG」THE GIRLS心形抱枕（上層中）、「BPTG」THE GIRLS 手提袋（下層中）。

最新紀念版小卡。

主題抱枕

主題匙扣

飄雪預告！《The Pink Christmas》將於指定日子於地面露天廣場的粉紅小鎮帶來夢幻飄雪，聖誕老人亦會於指定日子以一身粉紅色特別造型驚喜現身，為大家送上甜蜜的聖誕祝福！

The Pink Christmas

日期︰即日至2025年1月1日

時間︰上午10時至晚上10時（首日將在晚上8時後開放）

地點︰銅鑼灣時代廣場露天廣場

聖誕期間限定店

日期︰即日至2025年1月1日

時間︰上午11時30分至晚上9時（首日將在晚上8時後開放）

地點︰銅鑼灣時代廣場2樓中庭

粉紅小鎮飄雪匯演

日期：12月22日、24至26日和31日

時間： 12月22日、25和26日：6:45 pm；7:45 pm；8:45 pm；9:45 pm

2024年12月24日和31日：6:45 pm；7:45 pm；8:45 pm；9:45 pm；10:45pm；11:45pm

每時段30分鐘

地點：銅鑼灣時代廣場地面露天廣場

聖誕老人粉紅小鎮見面會

日期： 12月15日、22日、24至26日

時間：下午4時正至6時正

地點：銅鑼灣時代廣場地面露天廣場