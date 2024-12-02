聖誕禮物2024｜救世軍「愛 · 分享」聖誕行動！收集8千件全新兒童玩具送暖 另有聖誕慈善義賣及市集

聖誕節是傳遞愛的節日，於佳節送上祝福心意及禮物！今年聖誕節，救世軍繼續舉辦「愛 · 分享」聖誕行動 2024，舉行聖誕禮物配對計劃，向公眾及企業募集善款及8,000件玩具。如果你有全新、正版及包裝完好的玩具可捐贈，不妨化身神秘聖誕老人送給小朋友一個歡樂聖誕節，即睇各收集點。

聖誕禮物配對計劃

今年聖誕節，救世軍繼續舉辦「愛 · 分享」聖誕天使行動 2024，籌款目標600,000港元，用作支持救世軍的社區關懷服務，服務對象包括照顧者、長者、露宿者及低收入家庭等。除此之外，計劃希望收集8,000份全新、正版及包裝完好的玩具，並作聖誕禮物轉贈予最少8,000名社區基層兒童（包括低收入家庭、綜援戶、劏房戶、已領取全額學生書簿津貼或全額在職家庭津貼）。是次行動亦會囊括不同興趣班、一天遊、參觀等，讓孩子及家人感受聖誕溫暖，歡度佳節。

玩具收集站點名單

公眾人士可以到以下救世軍的玩具收集點，捐贈全新、正版及包裝完好的玩具。留意，各收集點開放時間不一，公眾人士可先透過電話聯絡收集點並查詢有關開放時間。

玩具捐贈

收集日期：即日至2024年12月17日

玩具規格：需為正版、全新及包裝完好的玩具

捐贈地點：救世軍總部及屬下家品店設玩具收集站，詳情請按以下連結：

聖誕慈善義賣

救世軍今年推出不同產品進行慈善義賣，包括聖誕天使鎖匙扣、救世軍「盾仔」襟章、Victorinox瑞士軍刀，所籌得善款將用作支持救世軍前線服務之用。

網上訂購連結：https://tsa.hk/charitysale2024

產品領取日期：預計12月內

查詢︰2783 2323

救世軍「佳音傳愛聖誕市集」

救世軍將於12 月14 日荃灣如心園舉行「救世軍佳音傳愛聖誕市集」，除了報佳音迎接聖誕之外，更有連場精彩表演及攤位活動。

日期︰2024年12月14日

時間︰上午9:00 – 下午9:00

地點︰荃灣楊屋道8號 如心園

「愛 · 分享」聖誕天使行動2024

詳情：https://salvationarmy.org.hk/fund_raising/christmasangel2024/