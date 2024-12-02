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02/12/2024

衛詩雅入行16年憑《破．地獄》躍升做影后 電影於第61屆亞太影展奪4獎項 洪金寶獲頒終身成就獎

#馬來西亞 #黃子華 #破地獄 #朱栢康 #亞太影展 #衛詩雅 #許冠文 #影后 #黃百鳴 #洪金寶 #票房 #影視娛樂 #香港電影
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Text: wong lin lin

　　香港電影《破·地獄》由英皇電影投資、陳茂賢執導、黃子華、許冠文、衛詩雅（Michelle）、朱栢康及周家怡領銜主演，秦沛、金燕玲、韋羅莎、梁雍婷、白只、鍾雪瑩等聯合演出。電影成為香港人近期的熱門話題，票房不斷刷新香港電影界的紀錄，截至今日（2日）上午，累積票房已達$112,924,058，躋身史上香港電影華語片票房第二位。除了票房成績理想，電影在第61屆亞太影展獲多個獎項，藝人衛詩雅更憑電影獲頒最佳女主角，晉身影后級。

 

 

　　《破·地獄》除了香港票房成績亮眼外，海外多個地區票房同樣報捷，包括：成為英國及愛爾蘭史上最高票房香港電影第三位。而昨晚（1日）晚於馬來西亞雲頂舉行的第61屆亞太影展，而且在頒獎禮上榮獲4項大獎：最佳導演、最佳剪輯、最佳美術指導和最佳女主角獎。

 

 

　　衛詩雅入行16年，終於捱出頭來，憑《破·地獄》飾演文玥一角，躋身影后級。她與陳茂賢導演一同出席頒獎禮，於台上激動流淚發表感言：「呢個獎對我意義好大，代表住我16年來，一直冇放棄夢想嘅成績表，希望憑住呢個獎，令大家知我係一個演員，希望將來獲得更多角色。」除此之外，她不忘多謝公司、老闆以及電影的台前幕後工作人員。

 

 

　　今年初，衛詩雅憑電影《不日成婚2》，獲提名金像獎最佳女主角，接受訪問時曾經坦言自己是一個「悶蛋」，自知話題性不高，甚至有段時間差點被人遺忘，而且沒有獎項被人白眼：「有段時間我好似被呢個圈遺忘，公司傾咗個工作番嚟，但對方同我講，我搭你落去㗎咋，肯畀你做已經好好，聽到嗰刻好傷心。另外有一次，有個導演想搵我拍嘢，但有人質疑，『點解你用衛詩雅？佢連提名都冇，點解用佢』。不過我一世人夠運，好多貴人幫我。」終於，衛詩雅的努力被大家看到。

 

 

　　此外，在第61屆亞太影展上，頒發第61屆亞太影展終身成就獎給予洪金寶，表揚他在香港影壇作出貢獻逾60年。至於，黃百鳴則獲得「亞太傑出電影人榮譽大獎」。作為後輩的衛詩雅和陳茂賢，亦有出席慶功宴，恭賀榮獲終身成就獎的武打巨星大哥大洪金寶。

 

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