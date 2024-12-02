無窮之路4│陳貝兒往沙特阿拉伯朝聖險中暑 乘搭「麥加輕軌」每年只運作7日 旅程花8-10萬 ！

由陳貝兒主持的無線專題紀錄片《無窮之路 IV-一 帶一路》，逢周日晚上播出，在剛過去一集（1日），播出她抵達伊斯蘭教的發源地沙特阿拉伯，參觀舊城區及兩項重要的 「一帶一路」建設—「麥加輕軌」及「麥麥高鐵」。節目內，還訪問了來自內地的穆斯林民眾，到麥加朝聖一次的使費，人均使費一般是8萬到10萬人民幣不等，一團人加起來的款項大概70萬人民幣。

「沙特」這個地方，一向予人神秘又較封閉的感覺，不過自從當地政府在 2019 年開放旅遊簽證給 49 個國家後，外國女士已可在不需要穿著黑袍的情況下於市區內遊覽，只是全國仍然禁酒，亦沒有卡拉 OK、戲院、酒吧之類的娛樂場所。

遊客仍然有嚴格規定，男女之間要保持一定距離。至於一夫多妻制依然存在，但是有特定條件要遵守，陳貝兒表示，雖然沙特男可以最多娶4個老婆，但條件要對這 4 個老婆都是平等的對待。她在節目中還列舉了「買樓送給老婆」作為例子。

此行，陳貝兒更是專誠參加伊斯蘭世界一年一度的盛事：麥加朝聖。為了參加這項盛事，事前要「過五關斬六將」才獲得批准拍攝，她說：「如果唔係教徒，係絕對唔可以入去，不過每年都有好多好奇嘅遊客打算闖入去，最後都會被捕，我哋幾經辛苦向項目組申請，讓我們以工作人員身分去見證呢件事。」

出發前，陳貝兒及女性工作人員專誠前往購買穆斯林女性的 ABAYA 黑袍，準備乘搭麥加輕軌踏上麥加朝聖旅程。當日氣溫高達 45 度，尚未抵達月台已熱至滿面通紅，陳貝兒坦言體感溫度絕不止如此，而且全身濕透，但內心仍然很興奮：「今日係難忘嘅一日，據聞溫度有去到 50 多度，沿途更有好多人係熱至死亡。」在前往朝聖途中，她獲好心的輕軌工作人員噴水降溫、又遇到兩位好心婦人送上傘子降溫，令她甜在心。由於每年全世界的穆斯林都會湧至沙特的麥加和麥地那城進行朝聖，估計最高峰期間有二百多萬人，想盡所有辦法塞進這座城市，沙特政府為了解決交通問題，於 2009 年特意邀請了中國企業前往建造「麥加輕軌」。

陳貝兒還有機會乘搭麥加輕軌，這條可以說是全世界最特別的輕軌，每年只運作 7 日，但這 7 日的客流量據說是世界之最。在 5 個半小時內，運送 30 萬以上的乘客，而且過程是絕對不能出錯，是一項相當高壓的任務。跟據在麥加輕軌控制室工作的人員透露：「我們是分秒不差的，而沒有出錯的可能性，我們絕對不允許出錯。」

在節目中，陳貝兒更了解來自內地的穆斯林民眾、到麥加朝聖一次所需要的使費，包括朝聖簽證、住宿費及捐獻數目。據了解，當地一晚酒店的房價可能需要過萬港元，加上捐獻款項，人均使費一般是8萬到10萬人民幣不等，一團人加起來的款項大概70萬人民幣，相關款項在那些人的家鄉，其實已經足夠建造一間屋的價錢，她感嘆：「他們是窮一生的財力和體力，來到麥加這裏。」陳貝兒此行，果然眼界大開！