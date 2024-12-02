  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    輕鬆護老
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

02/12/2024

無窮之路4│陳貝兒往沙特阿拉伯朝聖險中暑 乘搭「麥加輕軌」每年只運作7日 旅程花8-10萬 ！

#旅遊 #穆斯林 #伊斯蘭教 #沙特阿拉伯 #旅遊簽證 #影視娛樂 #陳貝兒 #一帶一路 #無窮之路 #麥加朝聖
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: wong lin lin

　　由陳貝兒主持的無線專題紀錄片《無窮之路 IV-一 帶一路》，逢周日晚上播出，在剛過去一集（1日），播出她抵達伊斯蘭教的發源地沙特阿拉伯，參觀舊城區及兩項重要的 「一帶一路」建設—「麥加輕軌」及「麥麥高鐵」。節目內，還訪問了來自內地的穆斯林民眾，到麥加朝聖一次的使費，人均使費一般是8萬到10萬人民幣不等，一團人加起來的款項大概70萬人民幣。

 

 

　　「沙特」這個地方，一向予人神秘又較封閉的感覺，不過自從當地政府在 2019 年開放旅遊簽證給 49 個國家後，外國女士已可在不需要穿著黑袍的情況下於市區內遊覽，只是全國仍然禁酒，亦沒有卡拉 OK、戲院、酒吧之類的娛樂場所。

 

　　遊客仍然有嚴格規定，男女之間要保持一定距離。至於一夫多妻制依然存在，但是有特定條件要遵守，陳貝兒表示，雖然沙特男可以最多娶4個老婆，但條件要對這 4 個老婆都是平等的對待。她在節目中還列舉了「買樓送給老婆」作為例子。

 

 

　　此行，陳貝兒更是專誠參加伊斯蘭世界一年一度的盛事：麥加朝聖。為了參加這項盛事，事前要「過五關斬六將」才獲得批准拍攝，她說：「如果唔係教徒，係絕對唔可以入去，不過每年都有好多好奇嘅遊客打算闖入去，最後都會被捕，我哋幾經辛苦向項目組申請，讓我們以工作人員身分去見證呢件事。」

 

 

　　出發前，陳貝兒及女性工作人員專誠前往購買穆斯林女性的 ABAYA 黑袍，準備乘搭麥加輕軌踏上麥加朝聖旅程。當日氣溫高達 45 度，尚未抵達月台已熱至滿面通紅，陳貝兒坦言體感溫度絕不止如此，而且全身濕透，但內心仍然很興奮：「今日係難忘嘅一日，據聞溫度有去到 50 多度，沿途更有好多人係熱至死亡。」在前往朝聖途中，她獲好心的輕軌工作人員噴水降溫、又遇到兩位好心婦人送上傘子降溫，令她甜在心。由於每年全世界的穆斯林都會湧至沙特的麥加和麥地那城進行朝聖，估計最高峰期間有二百多萬人，想盡所有辦法塞進這座城市，沙特政府為了解決交通問題，於 2009 年特意邀請了中國企業前往建造「麥加輕軌」。

 

　　陳貝兒還有機會乘搭麥加輕軌，這條可以說是全世界最特別的輕軌，每年只運作 7 日，但這 7 日的客流量據說是世界之最。在 5 個半小時內，運送 30 萬以上的乘客，而且過程是絕對不能出錯，是一項相當高壓的任務。跟據在麥加輕軌控制室工作的人員透露：「我們是分秒不差的，而沒有出錯的可能性，我們絕對不允許出錯。」

 

 

　　在節目中，陳貝兒更了解來自內地的穆斯林民眾、到麥加朝聖一次所需要的使費，包括朝聖簽證、住宿費及捐獻數目。據了解，當地一晚酒店的房價可能需要過萬港元，加上捐獻款項，人均使費一般是8萬到10萬人民幣不等，一團人加起來的款項大概70萬人民幣，相關款項在那些人的家鄉，其實已經足夠建造一間屋的價錢，她感嘆：「他們是窮一生的財力和體力，來到麥加這裏。」陳貝兒此行，果然眼界大開！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#旅遊 #穆斯林 #伊斯蘭教 #沙特阿拉伯 #旅遊簽證 #影視娛樂 #陳貝兒 #一帶一路 #無窮之路 #麥加朝聖
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞睇住賞Maxcare美天膝健寶(價值HK$2,699)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

總統交接前，美國兩個權力中心「鬥法」

03/12/2024 15:03

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲新推38日4.08厘，集友3個月加至3...

02/12/2024 17:48

貨幣攻略

花旗：中央經濟工作會議或暗示維持5%左右增長目標

28/11/2024 11:42

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk