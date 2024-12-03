HK Express全新「打橫擺」手提行李量度架 ！網民：打橫打直都係「行刑架」！

HK Express（香港快運航空）早前推出新的行李收費措施，更在機場放了一個量度登機行李尺寸的架，要放得入才可以hand carry帶上機。不過，很多市民發現這個行李架「很苛刻」，很多本來合尺寸的手提行李都放不入，所以將該行李架命名為「行刑架」，結果要花幾百蚊即時買寄艙行李！

HK Express於官方IG宣布，由12月2日起手提行李量度架全面更新，表示「你哋嘅意見我哋收到！大家想打橫擺行李方便啲⋯ 我哋就幫你揼掂佢」！更指「加咗啲細節位」，但未知是甚麼！



HK Express於官方IG表示「你哋嘅意見我哋收到」！



HK Express指「呢個企画係熱心Berry嘅傑作」！



全新「打橫擺」的手提行李量度架。

不過網民似乎不賣帳：「打橫擺打直擺有咩分別？都係行刑架」！另一留言指：「打直放多數因為隻篋嗰4粒腳仔會卡關，九成啱size嘅篋都放唔入，而家轉打橫放，最起碼唔會呢個問題。前提係UO真係無縮細個行刑架」！