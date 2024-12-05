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05/12/2024

Disney+ 12月片單︱《INSIDE OUT》番外篇《發夢製作公司》12.11首播 韓劇《照明商店》奇幻治癒登場 《星球大戰》、Marvel 粉絲有咩新戲睇？

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Text: Eunice Chow Photo: Disney+

　　聖誕節係劇迷煲劇的好日子，今個12月Disney+有不少好戲推介，先有合家歡的全新劇集《發夢製作公司》，由迪士尼與彼思《玩轉腦朋友》系列衍生，深入韋莉大腦總部探索夢境製作過程！韓劇迷必睇朱智勛、朴寶英聯手演出《照明商店》，由神級韓劇《Moving超異能族》作者姜草大熱網漫改編。另外，《星球大戰》、Marvel 粉絲都有新劇追看，家長必要 bookmark「聖誕假日歡樂片單」，唔怕小朋友聖誕及除夕大嗌悶！

 

 

Disney+ 12月片單推介︱1迪士尼與彼思 全新劇集《發夢製作公司》

 

　　迪士尼與彼思系列衍生全新劇集《發夢製作公司》（Dream Productions），深入韋莉大腦總部，探索夢境製作過程，劇集將由（INSIDE OUT 2）原班配音人馬，包括「腦朋友」王菀之（Ivana）、蘇雅琳 （Ivy）、楊詩敏（蝦頭） 、蔣志光、許紹雄回歸聲演情緒專員令人驚喜！

 

12月11日 迪士尼與彼思《發夢製作公司》

 

　　《發夢製作公司》的故事發生在《玩轉腦朋友》與《玩轉腦朋友2》之間，講述韋莉腦中為她製作夢境的製作公司，隨著韋莉日漸長大，開始需要額外處理她的記憶，於是她的情緒專員便將記憶送到發夢製作公司，而廣受好評的發夢導演保娜波斯文亦很期待幫助韋莉，為她製作又一場精彩的夢。《玩轉腦朋友2》、《玩轉腦朋友》及《韋莉的第一次約會?》亦已於 Disney +上線，大家可以同時重溫。

 

Disney+ 12月片單推介︱2 韓劇迷必睇《照明商店》

 

　　韓劇迷12月必睇推介《照明商店》Light Shop！Disney +形容為年度奇幻治癒韓劇《Moving超異能族》 作者又一力作，它是《Moving超異能族》人氣漫畫家 姜草同名網漫改編，原作點擊率高達1.5億次，而且由星級演員朱智勛、朴寶英、雪炫、嚴泰九、李妊垠演出，意想不到反轉劇情追看性強！

 

12月4日《照明商店》

 

　　內容講述連接生與死嘅「照明商店」，店長朱智勛每晚接待各式各樣客人，醫院工作護士朴寶英落力守護病人生存意志，故事圍繞他們幫助迷失的人燃亮屬於自己的燈泡。

 

 

　　Disney+ 為一眾劇迷打造期間限定主題Café，本地咖啡店波甚珈琲 Blossom 還原《照明商店》中燈具店佈置，仲會展出劇照同原著漫畫，比大家盡情打卡。凡惠顧BLOSSOM 波甚珈琲，即有機會獲得《照明商店》限量明信片一張。明信片款式隨機送出，不設退換。數量有限，先到先得，送完即止。

 

 

《照明商店》期間限定主題Café

日期︰12月4日至2025 年1 月1 日

地點︰九龍城南角道45號BLOSSOM 波甚珈琲

 

下一頁︰更多Disney+ 12月片單推介

 

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