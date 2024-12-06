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06/12/2024

澳門上葡京｜史諾比聖誕主題活動：超多打卡位、主題美食、主題工作坊！9米高Snoopy現身澳門旅遊塔

#travel news #CharlieBrown #查理布朗 #史諾比 #澳門旅遊塔 #上葡京 #Snoopy #澳門 #去旅行 #澳門聖誕活動
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Text: Katty Wu

　　雖然香港的商場都有很多聖誕主題活動，但「花生迷」就一定要去澳朝聖！上葡京由即日起至2025年1月5日，將會舉行名為「史諾比冬日假期」的聖誕主題活動，場內設有多個主題打卡熱點、主題美食、主題工作坊等，更可以買到期間限定紀念品！另外，澳門旅遊塔會有一隻約9米高的巨型史諾比，fans別錯過打卡的機會！

 

上葡京「史諾比冬日假期」 處處都是打卡位

 

　　為了慶祝聖誕節及《花生漫畫》誕生75周年，「澳娛綜合」、噴射飛航及Peanuts™推出一系列史諾比主題活動，透過一眾《花生漫畫》的經典角色，帶旅客暢遊澳門。活動亮點是設於上葡京的「史諾比冬日假期」，大家可以於場內見到3.2米高的史諾比、史諾比的標誌紅色狗屋、糖果聖誕樹及繽紛薄荷糖等主題聖誕裝置，還有《花生漫畫》紀念品期間限定店、放了6大經典角色大型雕塑的「綠茵勝境」花園、「黃色巴士站」 及 「聖誕倒數日曆」等主題佈景，處處都是打卡位！史諾比及查理．布朗亦會於指定時間現身，近距離與粉絲們一起拍照留念。

 

上葡京度假村西門及西冀大堂外，有兩隻巨型史諾比迎接遊客到訪。

 

Fans可以與史諾比、查理．布朗、露萊納斯、莎莉．布朗合照留念。

 

場內更有史諾比糖果聖誕樹及繽紛薄荷糖等主題聖誕裝置。

 

史諾比及查理．布朗亦會於指定時間驚喜現身見fans！

 

史諾比、查理．布朗、露絲、萊納斯、莎莉．布朗和富蘭克林將會出現在綠茵勝境花園中央的巨型圓頂旁。

 

可愛Snoopy造型美食

 

　　上葡京大堂酒廊將會變身成期間限定的史諾比主題餐廳，供應一系列「花生」美食及特飲，包括「史諾比咖喱香脆雞扒飯」、「史諾比番茄豬肉餅飯」、「史諾比熱朱古力」、「史諾比士多啤梨抹茶鮮奶」、「史諾比棉花糖拿鐵」及「史諾比的冬日紅茶」等，部分更會製成Snoopy的造型或印上《花生漫畫》經典角色的圖案，「花生友」會不會唔捨得食？

 

上葡京大堂酒廊將會供應一系列「花生」美食及特飲。

 

《花生漫畫》期間限定紀念品店內，將會買到一系列《花生漫畫》主題精品，包括澳門限定版鎖匙扣、手提袋和家居擺設等。

 

9米高「一飛沖天」史諾比巨

 

　　另一個「花生友」必去的打卡位，是澳門旅遊塔。今年是澳門回歸25周年，達9米高的巨型史諾比，將會以「一飛沖天」的造型現身，寓意澳門展翅騰飛！

 

9米高的史諾比將會現身於澳門旅遊塔。

 

「史諾比冬日假期」

地點：澳門上葡京綜合度假村

聖誕主題活動日期：2024年12月4日至2025年1月5日

網址：www.sjmresorts.com/tc/happenings/snoopy-winter-holidays

 

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