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09/12/2024

海洋公園大熊貓安安、可可亮相超可愛！每節參觀10分鐘 參觀貼士︰先拎門票、勿開閃光燈拍攝、保持安靜 官網每天直播大熊貓可愛瞬間

#本地遊 #打卡熱點 #海洋公園 #大熊貓安安可可
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Text: Eunice Chow Photo: Eunice Chow

　　兩隻大熊貓安安和可可已經於海洋公園「香港賽馬會四川奇珍館」同大家見面啦！大人同小朋友都急不及待嚟探兩隻大熊貓，睇住佢哋食竹葉竹筍真係好冶癒，耳仔郁郁好可愛。不過，大家記得先領取觀賞門票及準時到場，場內記得保持安靜及不要使用閃光燈拍攝！

 

（圖片來源︰Eunice）

 

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　　大熊貓命名及繪畫比賽結果於公園舉行大熊貓亮相儀式上公佈。評審團決定兩隻大熊貓將會繼續叫安安同可可，「安可」組合寓意香港未來好事會繼續安可、接踵而來。另外，「安」有平安意思，寄望香港未來穩定平安。「可」有凡事皆可能嘅意思，寄望香港未來有無限可能性。

 

（圖片來源︰Eunice）

 

　　可可擁有圓圓的頭部和較短的四肢，展現出可愛圓潤的外貌，動作優雅而靈活。可可友善而喜歡社交，但始終保持警覺，亦像公主般的個性，喜愛享受自我空間。

 

可可（圖片來源︰Eunice）

 

　　安安擁有修長而健壯的身體和圓圓的頭，耳朵毛茸茸，非常蓬鬆，眼神明亮動人，氣質非凡。喜愛悠閒地吃竹子，通常躺著豪邁地享用食物

 

安安（圖片來源︰ 海洋公園FB）

 

先領取觀賞門票 每節參觀10分鐘

 

　　安安及可可現於香港賽馬會四川奇珍館居住，大家探望這兩位大熊貓新成員前，可於香港賽馬會四川奇珍館現場領取觀賞門票，先到先得，額滿即止。每位遊客只可以領取一張門票。入場時間為順序派發，不設選擇。每張觀賞門票適用於一位人士，包括三歲以下兒童。每節入場時間為10分鐘，若未能準時到場則該票作廢。建議大家一入海洋公園先拎籌，再到訪其他園區，差不多時間返回賽馬會四川奇珍館排隊入場。

 

（圖片來源︰Eunice）

 

（圖片來源︰Eunice）

 

　　留意，動物有機會於後勤位置活動，遊客或只能從後勤位置之攝錄鏡頭觀賞動物。大家於現場記得保持安靜及不要使用閃光燈拍攝。

 

香港賽馬會四川奇珍館外小食亭有售不同熊貓主題美食。

 

香港賽馬會四川奇珍館

開放時間：上午10:00至下午7:00

入場時間：每小時的00分，15分，30分及45分（每節約10分鐘）

 遊客可於香港賽馬會四川奇珍館現場領取觀賞門票，先到先得，額滿即止。

 每位遊客只可以領取一張門票。入場時間為順序派發，不設選擇。

 每張觀賞門票適用於一位人士，包括三歲以下兒童。

 每節入場時間為10分鐘，若未能準時到場則該票作廢。

 動物有機會於後勤位置活動，遊客或只能從後勤位置之攝錄鏡頭觀賞動物。

 海洋公園公司有權隨時更改／終止此安排而毋須預先另行通知

 

（圖片來源︰Eunice）

 

　　官方網站每天指定時段直播安安同可可生活實況，大家可以於螢幕前感受佢哋嘅魅力，直擊大熊貓的可愛瞬間。

 

大熊貓網上直播連結

https://pandalive.oceanpark.com.hk/tc/

 

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