金球獎公布提名名單！ 《魷魚遊戲2》未播映已入圍角逐最佳劇集獎 Ariana Grande以《魔法壞女巫》首度入圍

國際界影視界的盛事，《第82屆金球獎》（Golden Globe Awards）即將於明年1月6日舉行，日前公布提名名單，當中由李政宰、李炳憲等人主演的《魷魚遊戲2》，未播出已經入選提名名單。而劇集類別，《大熊餐廳》（The Bear）獲5項提名，電影類獎項以音樂劇《Emilia Pérez》則有10項提名。

由李政宰、李炳憲、魏化儁、任時完、姜河那、朴成焄和梁東根演出的韓國劇集《魷魚遊戲2》即將回歸，今次仍然有第一季客串的孔劉再次參與特別演出。大家都期待著這套劇於12月26日上線，而這劇亦帶來好消息，在《第82屆金球獎》公布的提名名單中，《魷魚遊戲2》成功入選，入圍爭奪劇情組最佳劇集獎。

《魷魚遊戲2》面對強勁的競爭對手，將與《The Day of The Jackal》、《幕府將軍》（Shogun）、《頭號外交官》（The Diplomat）、《史密夫決戰史密妻》（Mr. and Mrs. Smith）以及《翻盤特工隊》（Slow Horses）爭奪劇集獎。

可惜，《魷魚遊戲2》的演員沒有入圍個人獎項，而《幕府將軍》3位演員真田廣之、澤井杏奈與淺野忠信分別入圍劇情組最佳男女主角與男配角提名。真田廣之曾在《艾美獎》稱帝，今次爭視帝對手則有《翻盤特工隊》加利奧文（Gary Oldman）和《The Day of The Jackal》的愛迪雷美（Eddie Redmayne）。

在視后方面戰況激烈，多次入圍競逐的妮歌潔曼（Nicole Kidman）、安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie） 之外，還有英國女星琦溫斯莉（Kate Winslet）和Selena Gomez同樣有兩項提名，至於亞莉安娜（Ariana Grande）以《魔法壞女巫》首度入圍金球獎。

劇集入圍最多提名的，在電影類獎項，以音樂劇《Emilia Pérez》10項入圍最多；影集類則是《大熊餐廳》入圍5項稱首。至於日劇《幕府將軍》則有4項提名。

《第82屆金球獎》提名名單：

電影類

戲劇類最佳影片：

《粗獷派建築師》

《巴布狄倫：搖滾詩人》

《Conclave》

《沙丘：第二部》

《Nickel Boys》

《September 5》

音樂及喜劇類最佳影片：

《艾諾拉》

《挑戰者》

《Emilia Pérez》

《跳痛之旅》

《懼裂》

《魔法壞女巫》

最佳導演：

《Emilia Pérez》Jacques Audiard

《艾諾拉》西恩貝克（Sean Baker）

《Conclave》Edward Berger

《粗獷派建築師》Brady Corbet

《懼裂》柯洛里法吉特（Coralie Fargeat）

《你是我眼中的那道光》Payal Kapadia

戲劇類最佳男主角：

《粗獷派建築師》安德林布洛迪（Adrien Brody）

《巴布狄倫：搖滾詩人》提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）

《Queer》丹尼爾克雷格（Daniel Craig）

《Sing Sing》科爾曼多明戈（Colman Domingo）

《Conclave》雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）

《The Apprentice》賽巴斯汀史坦（Sebastian Stan）

戲劇類最佳女主角：

《The Last Showgirl》潘蜜拉安德森（Pamela Anderson）

《Maria》安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）

《Babygirl》妮可基嫚（Nicole Kidman）

《隔壁的房間》蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）

《I’m Still Here》費南妲托雷斯（Fernanda Torres）

《Lee》凱特溫斯蕾（Kate Winslet）

音樂及喜劇類最佳男主角：

《跳痛之旅》傑西艾森柏格（Jesse Eisenberg）

《異教詭屋》休葛蘭（Hugh Grant）

《Saturday Night》加布里埃爾拉貝爾（Gabriel LaBelle）

《憐憫的種類》傑西普萊蒙（Jesse Plemons）

《當殺手戀愛時》葛倫鮑威爾（Glen Powell）

《非常男人》賽巴斯汀史坦（Sebastian Stan）

音樂及喜劇類最佳女主角：

《Nightbitch》艾美亞當斯（Amy Adams）

《魔法壞女巫》辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）

《Emilia Pérez》卡洛斯賈斯康（Karla Sofía Gascón）

《艾諾拉》麥琪麥迪遜（Mikey Madison）

《懼裂》黛咪摩爾（Demi Moore）

《挑戰者》Zendaya

最佳男配角：

《艾諾拉》Yura Borisov

《跳痛之旅》基倫考克金（Kieran Culkin）

《巴布狄倫：搖滾詩人》艾德華諾頓（Edward Norton）

《粗獷派建築師》Guy Pearce

《The Apprentice》傑瑞米史壯（Jeremy Strong）

《神鬼戰士II》丹佐華盛頓（Denzel Washington）

最佳女配角：

《Emilia Pérez》Selena Gomez

《魔法壞女巫》亞莉安娜（Ariana Grande）

《粗獷派建築師》Felicity Jones

《懼裂》Margaret Qualley

《Conclave》Isabella Rossellini

《Emilia Pérez》柔伊莎達娜（Zoe Saldaña）

最佳劇本：

《Emilia Pérez》

《艾諾拉》

《粗獷派建築師》

《跳痛之旅》

《懼裂》

《Conclave》

最佳原創配樂：

《Conclave》

《粗獷派建築師》

《荒野機器人》

《Emilia Pérez》

《挑戰者》

《沙丘：第二部》

最佳原創歌曲：

《THE LAST SHOWGIRL》BEAUTIFUL THAT WAY

《挑戰者》COMPRESS / REPRESS

《Emilia Pérez》EL MAL

《更好的人》FORBIDDEN ROAD

《荒野機器人》KISS THE SKY

《Emilia Pérez》MI CAMINO

最佳動畫片：

《Flow》

《腦筋急轉彎2》

《Memoir of a Snail》

《酷狗寶貝之復仇企鵝》

《荒野機器人》

最佳外語片：

《你是我眼中的那道光》

《Emilia Pérez》

《The Girl With the Needle》

《I’m Still Here》

《一念菩提》

《沒有煙硝的山村》

電視類

劇情類最佳影集：

《The Day of the Jackal》

《頭號外交官》

《史密斯夫婦》

《幕府將軍》

《外放特務組》

《魷魚遊戲》

音樂及喜劇類最佳影集：

《小學風雲》

《大熊餐廳》

《紳士追殺令》

《天后與草莓》

《天作不合的我們》

《破案三人行》

最佳迷你劇集及電視電影：

《馴鹿寶貝》

《免責聲明》

《怪物：梅內德斯弒親兄弟檔》

《企鵝人》

《雷普利》

《True Detective: Night Country》

劇情類最佳男主角：

《史密斯夫婦》唐納葛洛佛（Donald Glover）

《無罪的罪人》傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）

《外放特務組》蓋瑞歐德曼（Gary Oldman）

《The Day of the Jackal》艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）

《幕府將軍》真田廣之

《Landman》比利鮑伯松頓（Billy Bob Thornton）

劇情類最佳女主角：

《Matlock》凱西貝茲（Kathy Bates）

《龍族前傳》艾瑪達西（Emma D'arcy）

《史密斯夫婦》瑪雅埃斯金（Maya Erskine）

《黑鴿》綺拉奈特莉（Keira Knightley）

《頭號外交官》凱莉羅素（Keri Russell）

《幕府將軍》澤井杏奈

音樂及喜劇類最佳男主角：

《天作不合的我們》亞當布洛迪（Adam Brody）

《臥底老紳士》泰德丹森（Ted Danson）

《破案三人行》史提夫馬丁（Steve Martin）

《誠實診療室》傑森席格爾（Jason Segel）

《破案三人行》馬丁肖特（Martin Short）

《大熊餐廳》傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）

音樂及喜劇類最佳女主角：

《天作不合的我們》克莉絲汀貝爾（Kristen Bell）

《小學風雲》昆塔布倫森（Quinta Brunson）

《大熊餐廳》阿尤艾德維利（Ayo Edebiri）

《破案三人行》賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）

《阿嘉莎：無所不在》凱薩琳哈恩（Kathryn Hahn）

《天后與草莓》珍史瑪特（Jean Smart）

最佳迷你劇集及電視電影男主角：

《企鵝人》柯林法洛（Colin Farrell）

《馴鹿寶貝》理查蓋德（Richard Gadd）

《免責聲明》凱文克萊（Kevin Kline）

《怪物：梅內德斯弒親兄弟檔》庫柏科赫（Cooper Koch）

《A Gentleman in Moscow》伊旺麥奎格（Ewan McGregor）

《雷普利》安德魯史考特（Andrew Scott）

最佳迷你劇集及電視電影女主角：

《免責聲明》凱特布蘭琪（Cate Blanchett）

《True Detective: Night Country》茱蒂佛斯特（Jodie Foster）

《企鵝人》克莉絲汀米利歐提（Cristin Milioti）

《古柯鹼教母葛蕾斯達》索菲婭薇格拉（Sofía Vergara）

《Feud: Capote vs. The Swans》娜歐蜜華茲（Naomi Watts）

《The Regime》凱特溫斯蕾（Kate Winslet）

影集最佳男配角：

《幕府將軍》淺野忠信

《怪物：梅內德斯弒親兄弟檔》哈維爾巴登（Javier Bardem）

《誠實診療室》哈里遜福特（Harrison Ford）

《外放特務組》傑克洛登（Jack Lowden）

《La Maquina》迪耶哥路那（Diego Luna）

《大熊餐廳》艾邦摩斯貝克許（Ebon Moss-Bachrach）

影集最佳女配角：

《大熊餐廳》麗莎科倫扎亞斯（Liza Colón-Zayas）

《天后與草莓》漢娜愛賓德（Hannah Einbinder）

《雷普利》達科塔芬妮（Dakota Fanning）

《馴鹿寶貝》潔西卡甘尼（Jessica Gunning）

《頭號外交官》艾莉森珍妮（Allison Janney）

《True Detective: Night Country》卡莉瑞斯（Kali Reis）