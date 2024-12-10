  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

10/12/2024

Netflix《魷魚遊戲》第二季12.26開播！李政宰、李炳憲遊戲再對決 男神孔劉、任時完、T.O.P驚喜參演 即睇13大角色懶人包

#任時完 #聖誕節 #懶人包 #李政宰 #煲劇 #影視娛樂 #Netflix #李炳憲 #魷魚遊戲第二季
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: Netflix官網、Netflix YouTube Squid Game: Season 2 Meet the Cast訪問截圖

　　萬眾期待的《魷魚遊戲》第二季將於12月26日於Netflix上線！第 2 季《魷魚遊戲》演員陣容強勁，除有李政宰、李炳憲、魏嘏雋和孔劉回歸演出外，也加入全新演員陣容，包括任時完、姜河那、崔勝鉉等，而第一季的伏線於新一季有否解開謎團，令人期待。《魷魚遊戲》第二季絕對是今個聖誕必睇片單及熱門話題，即睇13大人物角色懶人包！

 

 

Read More

金球獎公布提名名單！ 《魷魚遊戲2》未播映已入圍角逐最佳劇集獎 Ariana Grande以《魔法壞女巫》首度入圍

 

　　《魷魚遊戲》第二季 Squid Game:Season 2 內容講述魷魚遊戲中獲勝後過了三年，456 號玩家放棄赴美計畫，懷著新決心回來了。奇勳二度參與神祕的生存遊戲，和新一批玩家一同冒著死亡風險，爭取 456 億韓圓的獎金。最近各地都有不同的宣傳攻勢，12月9日於首爾舉行上線記者會，在東大門設計廣場（DDP）登場，而法國巴黎香榭麗舍大道中央有大頭娃娃現身，近千人瘋玩123木頭人！

 

金豬錢罌再次成為眾人爭奪焦點。

 

一二三木頭人娃娃再現！

 

　　《魷魚遊戲》 第 2 季同樣由導演黃東赫身兼影集編劇和製作人，之前他曾憑藉此劇在第 74 屆艾美獎成為第一位贏得「戲劇類影集最佳導演獎」的亞洲導演。第 2 季《魷魚遊戲》演員陣容強勁，除有李政宰、李炳憲、魏嘏雋和孔劉回歸演出第 1 季的角色，另也加入全新演員陣容，包括任時完、姜河那、朴珪瑛、李陣郁、朴成焄、梁東根、康愛心、李大衛、崔勝鉉、盧載沅、曹柔理、元志安，令人期待。

 

 

人物角色懶人包︱1 李政宰飾456號再參加遊戲

 

　　主角李政宰飾演的奇勳（456號）跟上一季的性格有所轉變，他目標明確，充滿強烈的信念，決心終結這場遊戲，亦是他參加遊戲的動機。奇勳對所有角色都感到同情，因為遊戲中的矛盾對決、人性考驗他都經歷過，當他對其他玩家提醒忠告都不受重視。

 

 

人物角色懶人包︱2 李炳憲飾Front Man戲份增加

 

　　至於上集相對少出現主宰遊戲的大腦 Front Man（李炳憲飾），今集將加重戲份，觀眾更可了解他的內心世界。由於他亦曾參加奪獎金遊戲，Front Man認為人與人之間沒有善良之說，跟奇勳相信人性本善截然不同，奇勳覺得就算別人無助之時都會伸出援手，人內心之處都有惻隱之心。二人對人性的矛盾與質疑都是新一季《魷魚遊戲》導演想繼續探討的話題。

 

李炳憲飾主宰遊戲的大腦 Front Man。

 

人物角色懶人包︱3 Front Man警員弟還活著

 

　　Fans應該記得《魷魚遊戲》第一季最後，飾演警員黃俊昊的魏嘏雋，終於見到了自己苦苦尋找的哥哥，卻發現他竟是Front Man（遊戲幕後的負責人），還被他開槍射中後擊落，埋下了伏筆。大家可以放心第2季俊昊還活著，亦決定不放棄哥哥，並以家人、偵探和警察的身份回到遊戲並決心要結束這場遊戲。

 

警黃俊昊的哥哥竟是Front Man。

 

下一頁：更多《魷魚遊戲》2人物角色懶人包

 

政府刊憲修訂保護海港條例，改善維港小規模填海工程機制料將適度「拆牆鬆綁」，你最期待甚麼方面得到改善？ ► 立即投票

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#任時完 #聖誕節 #懶人包 #李政宰 #煲劇 #影視娛樂 #Netflix #李炳憲 #魷魚遊戲第二季
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞睇住賞Maxcare美天膝健寶(價值HK$2,699)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

離奇的敘利亞政變，誰是最大贏家？

11/12/2024 18:56

大國博弈

高息定存 | 建行亞洲上調3個月存息至3.85厘，富邦3.8...

10/12/2024 16:43

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk