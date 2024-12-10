Netflix《魷魚遊戲》第二季12.26開播！李政宰、李炳憲遊戲再對決 男神孔劉、任時完、T.O.P驚喜參演 即睇13大角色懶人包

萬眾期待的《魷魚遊戲》第二季將於12月26日於Netflix上線！第 2 季《魷魚遊戲》演員陣容強勁，除有李政宰、李炳憲、魏嘏雋和孔劉回歸演出外，也加入全新演員陣容，包括任時完、姜河那、崔勝鉉等，而第一季的伏線於新一季有否解開謎團，令人期待。《魷魚遊戲》第二季絕對是今個聖誕必睇片單及熱門話題，即睇13大人物角色懶人包！

Read More

金球獎公布提名名單！ 《魷魚遊戲2》未播映已入圍角逐最佳劇集獎 Ariana Grande以《魔法壞女巫》首度入圍

《魷魚遊戲》第二季 Squid Game:Season 2 內容講述魷魚遊戲中獲勝後過了三年，456 號玩家放棄赴美計畫，懷著新決心回來了。奇勳二度參與神祕的生存遊戲，和新一批玩家一同冒著死亡風險，爭取 456 億韓圓的獎金。最近各地都有不同的宣傳攻勢，12月9日於首爾舉行上線記者會，在東大門設計廣場（DDP）登場，而法國巴黎香榭麗舍大道中央有大頭娃娃現身，近千人瘋玩123木頭人！

金豬錢罌再次成為眾人爭奪焦點。

一二三木頭人娃娃再現！

《魷魚遊戲》 第 2 季同樣由導演黃東赫身兼影集編劇和製作人，之前他曾憑藉此劇在第 74 屆艾美獎成為第一位贏得「戲劇類影集最佳導演獎」的亞洲導演。第 2 季《魷魚遊戲》演員陣容強勁，除有李政宰、李炳憲、魏嘏雋和孔劉回歸演出第 1 季的角色，另也加入全新演員陣容，包括任時完、姜河那、朴珪瑛、李陣郁、朴成焄、梁東根、康愛心、李大衛、崔勝鉉、盧載沅、曹柔理、元志安，令人期待。

人物角色懶人包︱1 李政宰飾456號再參加遊戲

主角李政宰飾演的奇勳（456號）跟上一季的性格有所轉變，他目標明確，充滿強烈的信念，決心終結這場遊戲，亦是他參加遊戲的動機。奇勳對所有角色都感到同情，因為遊戲中的矛盾對決、人性考驗他都經歷過，當他對其他玩家提醒忠告都不受重視。

人物角色懶人包︱2 李炳憲飾Front Man戲份增加

至於上集相對少出現主宰遊戲的大腦 Front Man（李炳憲飾），今集將加重戲份，觀眾更可了解他的內心世界。由於他亦曾參加奪獎金遊戲，Front Man認為人與人之間沒有善良之說，跟奇勳相信人性本善截然不同，奇勳覺得就算別人無助之時都會伸出援手，人內心之處都有惻隱之心。二人對人性的矛盾與質疑都是新一季《魷魚遊戲》導演想繼續探討的話題。

李炳憲飾主宰遊戲的大腦 Front Man。

人物角色懶人包︱3 Front Man警員弟還活著

Fans應該記得《魷魚遊戲》第一季最後，飾演警員黃俊昊的魏嘏雋，終於見到了自己苦苦尋找的哥哥，卻發現他竟是Front Man（遊戲幕後的負責人），還被他開槍射中後擊落，埋下了伏筆。大家可以放心第2季俊昊還活著，亦決定不放棄哥哥，並以家人、偵探和警察的身份回到遊戲並決心要結束這場遊戲。

警黃俊昊的哥哥竟是Front Man。

下一頁：更多《魷魚遊戲》2人物角色懶人包