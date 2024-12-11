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11/12/2024

聖誕好去處2024｜西九The Big Bounce全球最大充氣城堡︰佔地1.6萬呎逾150米充氣障礙賽道＋波波池＋巨型運動場 $179起彈跳90分鐘！即睇購票方法

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Text: Eunice Chow Photo: The Big Bounce世界巡迴香港站

　　瘋狂彈跳出一身汗！今個聖誕及新年假期西九都幾多嘢玩，除去20米戶外聖誕樹打卡，12月21日起可以去「滙豐保險 The Big Bounce 世界巡迴香港站」。活動分為日場和夜場，配合主題「日跳夜跳 香港一齊開心彈起！」，兒童和家長可參與上午和中午的場次，晚間場次將會變身為「黑夜彈跳派對」大人們都有得玩。即睇4 個超巨型充氣遊樂區介紹及票價詳情！

 

 

　　由Incubase Studio從美國帶來香港、獲健力士世界紀錄官方認證過百萬入場人次的巨型充氣樂園，其亞洲首站選址西九文化區藝術公園大草坪，展出全球最大的充氣城堡及全港最長的充氣障礙賽道。

 

 

4大主題遊樂區域

 

1 全球最大充氣城堡（90 分鐘內可於指定 40 分鐘時段進入）

 

　　這座超巨型充氣堡壘佔地超過16,000平方呎，頂峰達10米高，是全球最大的充氣城堡。城堡裏有色彩繽紛的巨型滑梯、攀爬塔和籃球架，必然成為熱爆打卡點！在中央的活動舞台上，駐場DJ會根據觀眾的年齡層調整音樂，齊來體驗超瘋狂勁好玩的彈跳派對！

 

 

2 The Giant 巨無霸挑戰場（90 分鐘內可無限次進入）

 

　　挑戰全港最長的充氣障礙賽道，少啲耐力都唔得！超過 150米長的 The Giant 巨無霸挑戰場，從障礙賽道起點一路前進到終極巨型滑梯，總共有30 個不同的障礙，絕對是體能大考驗。

 

 

3 Sport Slam 體育狂熱（90 分鐘內可無限次進入）

 

　　Sport Slam 體育狂熱是一個巧妙定製的運動場，設有龍門、攔網、框架和各式各樣的球，讓你進行能想像到的各種球類運動！與家人朋友互相競技，既可挑戰「攀爬塔」，也可在「戰鬥區」中一較高下，看看誰能在平衡台上站得最久。

 

 

4 airSPACE Pink Alien 外星人堡壘（90 分鐘內可無限次進入）

 

　　見到巨大粉紅色太空老友就是airSPACE Pink Alien 外星人堡壘，你可以在airSPACE Pink Alien 外星人堡壘圓形的月球步道上漫步，或跳進放滿波波的月球隕石坑裏。

 

 

幼童專場親子同樂專場

 

　　主辦單位特設多個專屬場次以滿足不同年齡層的玩樂需求：「幼童專屬場次」特別為 7 歲或以下兒童及其家長而設；「親子同樂場次」適合 15 歲或以下兒童和家長，一家大小一起玩樂及挑戰，大家可以玩得更放心。幼童專屬及親子同樂場次，12 歲以下兒童進入場地及充氣遊樂區時必須有一位購票家長／照顧者（18歲或以上成人）陪同。持票的12 -15歲兒童可以自行進入場地。

 

 

大人黑夜彈跳派對

 

　　「黑夜彈跳派對」為 16 歲或以上的大朋友們準備的Party Night！現場全天候有DJ駐場，晚間時段變換主題音樂派對，從K-POP到Y2K，再到懷舊夜，讓你盡情釋放活力，指定日期更有不同表演嘉賓助興。

 

 

滙豐保險The Big Bounce世界巡迴香港站

日期：2024年12月21日至2025年1月5日

時間：10:00 – 23:10（分時段）

地點：香港西九文化區藝術公園大草坪

標準票價：幼童專屬時段單人票$179、親子同樂時段單人票$179、黑夜彈跳派對單人票$199

網上購票平台Incutix：https://bit.ly/incutix_bbahk

 每張門票為 90 分鐘通行證，包括一個指定的40分鐘時段（時段A或時段B）進入「全球最大充氣城堡」，以及無限次進出其他所有巨型充氣遊樂區。參加者須於門票上的指定時段進入「全球最大充氣城堡」。

 購票時需選定入場日期、場次及進入「全球最大充氣城堡」的指定40分鐘時段。

 進入充氣遊樂區時必須穿著襪子。訪客應自備襪子，或在場內購買防滑襪（售完即止）。

 所有充氣遊樂區都設有體重上限 245 磅（111 公斤）和身高上限 193 厘米（全球最大充氣城堡身高上限 216厘米）。進入充氣障礙賽道人士需要最少身高 90 厘米。

 

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