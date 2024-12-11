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11/12/2024

北海道大雪注意！預計札幌降雪量最高達15cm 市內氣溫降至-7度！旭山動物園企鵝巡遊提早開始！

#日本 #去旅行 #旭川 #北海道 #旭山動物園 #大雪 #小樽 #企鵝巡遊 #二世古 #札幌
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Text: Katty Wu

　　北海道大雪注意！今年北海道的雪季似乎來得特別早，根據氣象局的預測，今日至明日（12月12日）清晨，旭川一帶的最高降雪量達30公分，二世古一帶約25公分！對於準備出發去滑雪的朋友來講，當然很興奮！但如果只打算去飲飲食食的話，都要小心一點，因為札幌市內及小樽一帶，最高降雪量亦分別達15及20公分。另外，這個星期的「最高」溫度亦會跌至零度以下，記住要預備足夠的防寒衣物，特別是冷帽及手套。

 

　　根據日本weathernews的報導，今日（12月11日）北海道廣泛地區都正在下雪，部分地區更落大雪，3小時的積雪達20公分，提醒大家開車或步行的時候都耍小心，特別是遇上whiteout（白曚天）的時候。

 


今早北海道江別市的影像，可以見到雪下得很大，有少少whiteout的現象。（江別市位於札幌市的東面，約30分鐘車程。）（圖片來源：weathernews）

 


12月11日至12日早上，北海道多個地區都會落大雪，包括小樽及二世古一帶，最降雪量達20-25公分，即使在札幌市中心，都有5-10公分。（圖片來源：UHB北海道文化放送）

 

　　氣溫方面，溫度亦會逐漸下降，札幌到下星期三的最高氣溫都會是零度或以下，最低跌至-7度！而旭川更跌至-12度，並會一直下雪！旭川市旭山動物園最受遊客歡迎的企鵝雪地巡遊，往年一般要等到1至2月積雪夠厚才能夠看到，但今年雪量充足，提早至明天（12月12日）便開始！每日將會有兩場，分別為上午11時及下午2時半，即將出發的朋友可以計劃一下。

 


札幌、旭川及稚內這星期會一直下雪，北見的氣溫更跌至-14度。（圖片來源：UHB北海道文化放送）

 


函館雖然未必會一直下大雪，但很寒冷，如果打算上函館山睇夜景，記住做足防寒措施。（圖片來源：UHB北海道文化放送）

 


旭川市旭山動物園最受遊客歡迎的企鵝雪地巡遊，將會由明天（12月12日）開始。（圖片來源：UHB北海道文化放送）

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