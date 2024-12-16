啟德全新《九龍城寨之圍城》沉浸式電影展覽︰新增五大打卡位、隱藏驚喜彩蛋，即場食叉燒飯＋買懷舊零食

《九龍城寨之圍城》電影展覽即日起於啟德AIRSIDE展出，第二階段展覽升級成沉浸式電影體驗，值得去睇！一入展覽場地如帶你穿梭寨城後巷，加上電影內的演員對話及聲效環迴播放，更有真實感，fans最開心係可以近距離於新增5大打卡位影相，細賞創作團隊的心思。今次展覽更加設電影未有收錄的驚喜彩蛋，同時增設電影周邊商品、經典美食、懷舊玩具到電影精品攤位！

即睇check《九龍城寨之圍城》升級版電影展覽全新三大亮點。

1 升級沉浸式電影體驗

今次展覽絕對可以令你不停打卡再打卡，無論有冇睇過電影，大家來到展覽穿梭寨城後巷及室內場景，都如置身於電影之中，或親歷當時的寨城生活情況。製作團隊特別將電影內的演員對話及聲效（如飛機聲、斬叉燒聲）融入展覽不同場景，沉浸式電影體驗進一步升級。

入場人士可走進多個電影經典場景，先由戶外水井位置，再經過電線水管縱橫交錯的後巷。

最後到達室內場景如茶檔、理髮店、四子麻雀房，了解戲中角色和當時寨城生活情況。

2 五大新增打卡位

展覽除了活現髮廊、冰室、後巷、四子房等經典場面，更新增多個打卡位，包括漫畫攤、裁縫店、跌打舖、鞋匠店和牙醫診所，高度還原八十年代寨城風情，擺設造型、價錢牌全部參照當年實物塑造，增加參觀者投入感。部分店舖更以電影角色名字命名，如「信一牙科」，同時融入電影角色細節：如於跌打舖有「四仔」作為跌打師傅行醫時的照片，展覽亦增添連電影以外的全新小故事。

漫畫攤

裁縫店

跌打舖

鞋匠店

牙醫診所

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