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18/12/2024

啟德零售館試業：70萬平方呎！超音鼠遊樂場、美食廣場、40條球道保齡球中心及運動品牌，附開業優惠與交通指南

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Text: Eunice Chow Photo: CeliaLi、Eunice Chow、啟德零售館、相關品牌 fb

　　啟德零售館試業啦！今個聖誕假期又有新好去處，70萬平方呎的啟德零售館有近30個人氣運動品牌強勢進駐，JOYPOLIS SPORTS HONG KONG海外首間旗艦店登陸啟德將於12 月 22 日正式開放，終於有得玩全球首個超音鼠運動主題遊樂場。除此之外，逾4萬平方呎 40 條球道世界級保齡球中心，以及2萬平方呎美食廣場亦令人期待，即睇開業優惠及交通前往方法！

 

 

　　啟德零售館總樓面面積接近70 萬平方呎，共分3個零售館，而零售館之間都有天橋通道可穿梭往來，非常方便。零售館以「運動遊樂」為核心概念，內有齊購物、餐飲及娛樂享受，大家去體育園欣賞大型演唱會、娛樂盛事及體育賽事，可順道到訪這個全港最大運動遊樂新地標！

 

 

啟德零售館4大焦點︱ 30人氣運動品牌進駐

 

　　啟德零售館有近30人氣運動品牌進駐，包括Adidas、ASICS、FILA、Nike、New Balance、Salomon，以及DECATHLON、National Geographic全港首間全新形象概念店和OOFOS首間香港旗艦店，絕對是專業運動裝備集中地。

 

DECATHLON九龍區首間全新形象概念店進駐。

 

National Geographic Apparel零售館專門店購物即送 National Geographic Apparel 鎖匙扣乙個。（數量有限，送完即止）

 

OOFOS首間香港旗艦店

 

全港首店著名球會品牌專門店 FanTown 聚星商，將拜仁慕尼黑、巴塞羅那、曼城、熱刺，以及阿根廷、葡萄牙等豪門球會的超級 IP 引入香港。除了多款官方商品，更有多支球會的香港限定產品陸續推出。

 

FILA是全港首家備有全線運動系列的分店。

 

　　除此之外，更有日本專業運動品牌 ASICS新店、New Balance全新概念店，而李寧啟德零售館店主打跑步、籃球和羽毛球三大核心系列，限定版「雷霆 80」及「戰戟 9000」羽毛球拍將於啟德店獨家發售。

 

下一頁︰更多啟德零售館詳情

 

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