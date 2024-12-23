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23/12/2024

聖誕好去處2024｜全港70個郵筒聖誕樹，西九免費派聖誕濾鏡明信片 邊個電車站播聖誕音樂？

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Text: Eunice Chow Photo: 旅發局

　　聖誕節大家去商場打卡外，更可以把握機會與期間限定的70個郵筒聖誕樹打卡，另外，旅發局製作無數聖誕樹和心形圖案濾鏡明信片免費派發，即睇郵筒聖誕樹位置及明信片派發詳情！

 

郵筒聖誕樹

 

　　香港郵政首度聯乘旅發局，將70個紫色郵筒（供郵差暫存郵袋）變身成「郵筒聖誕樹」，樹身更隱藏聖誕小鎮可愛主角「聖誕小精靈」，好可愛，令平凡街道增添節日色彩，即日起展出至明年1月1日，把握打卡機會！

 

 

郵筒聖誕樹

展出日期：2024年12月11日至2025年1月1日

展出位置

 

 

聖誕明信片免費派

 

　　點樣打卡更有心思？旅發局特別製作明信片，加上的節日濾鏡，為冬日景色添上無數聖誕樹和心形圖案作點綴，讓平凡街景化身為冬日仙境。每張明信片已預付郵資，輕鬆與親友分享節日祝福，而聖誕打卡熱點西九的聖誕小鎮亦卡指定時間免費派發。

 

 

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聖誕好去處2024｜西九20米巨型戶外聖誕樹 逾萬呎聖誕小鎮熊貓主題打卡位＋光影隧道！維港海上煙火、聖誕市集幾時開始？

 

派發地點及日期

 

香港國際機場旅客諮詢中心、九龍旅客諮詢中心、香港西九龍站旅客諮詢中心︰即日至2024年12月31日

聖誕小鎮（九龍西九文化區海濱西草坪）

即日至12月23日下午5:00至晚上11:00、12月24至25日下午5:00至晚上8:00及晚上8:30至凌晨1:00、12月26日下午5:00至晚上8:00及晚上8:30至11:00、12月27日下午5:00至晚上11:00、12月28日下午5:00至晚上8:00及晚上8:30至11:00、12月29至30日下午5:00至晚上11:00、12月31日下午5:00至晚上7:00

 

電車站的聖誕樂韻

 

　　有冇諗過聖誕節同伴侶搭電車浪漫遊港島？當電車緩緩駛進中環砵典乍街的電車站，隨即響起輕快悠揚的聖誕音樂，空氣中彌漫節日的溫馨。

 

 

日期：12月13日至2025年1月1日

地點：香港島中環砵典乍街電車站

 

香港繽紛冬日巡禮

 

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