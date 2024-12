聖誕好去處2024｜新界區人氣卡通聖誕商場合集︰Sanrio、高達、Pixar、大麻成荃灣兩大親子充氣樂園 15大打卡熱點懶人包

新界各區聖誕商場以卡通角色為主題布置多,無論你是Sanrio、天線寶寶、高達、LINE FRIENDS minini粉絲,或者人氣動畫《怪獸公司》、《反斗奇兵》、《玩轉腦朋友》及《熊抱青春記》的人氣角色支持者,以下介紹商場必有你的打卡心水。另外,荃灣兩大商場設主題充氣樂園,小朋友放電一流!即睇新界區精選商場聖誕合集及15大打卡懶人包!

1 馬鞍山新港城中心Sanrio 3大人氣角色

今個聖誕,Sanrio characters 3大人氣角色Pochacco、Pompompurin及Little Twin Stars將首次化身為音樂家閃亮登場,成為MOSTown新港城中心聖誕布置的主角,與你探索6大音樂主題打卡區及2大玩樂區。大家影相之餘仲可以摸毛茸茸質地,好有冬日溫暖感。商場更設有3 大角色精品自動售賣機,Fans可選購多款主題商品!

MOSTown 新港城中心 x Sanrio characters「MOST- Fluffy 冬日交響曲」

日期:2024 年11 月9 日至2025 年1 月1 日

時間:主題打卡區:上午10 時至晚上10 時

玩樂區:中午12 時至晚上8 時

地點:馬鞍山MOSTown 新港城中心L2 天幕廣場

2 將軍澳MCP CENTRAL 天線寶寶回歸

今個聖誕天線寶寶回歸啦!經典幼兒節目《天線寶寶》(Teletubbies)係唔少人童年回憶,更是年輕人喜愛的Y2K 打扮小飾物,將軍澳新都城中心2期及3期4大角色Po、Laa-Laa、Dipsy、Tinky Winky換上全新造型現身5大打卡位,最吸引大人小朋友一定係極速滑雪梯!

MCP x Teletubbies聖誕雪國之旅

日期:即日起至2025年1月1日

時間:上午10時至晚上10時

地點:將軍澳MCP CENTRAL(新都城中心2期)L1天幕廣場

3 沙田新城市廣場 13米高巨型聖誕樹

新城市廣場為大家打造盛大的夢幻聖誕國度,首站必到商場1期3樓戶外逾2萬平方呎的 Chill Park 感受由荷蘭團隊Studio Toer首次帶來香港的逾百顆「螢火蟲」舞動燈飾,5米高的吹氣聖誕老人拿著聖誕禮物等你跟他合照。商場1期3樓中庭設置近2千呎的室內「飄雪光影溜冰場」,讓大家在香港也能盡情享受冬日限定的冰雪體驗!

「螢火星光園 @Chill Park」聖誕裝置開放詳情:

日期:即日起至2025年1月1日

時間:上午7時至晚上10時

地點:新城市廣場1期3樓 Chill Park

「飄雪光影溜冰場」開放詳情:

日期:即日起至2025年1月1日

時間:上午11時至晚上9時

地點:新城市廣場1期3樓中庭

參加方法:顧客成為 The Point 會員及追蹤新城市廣場任何一個指定社交平台帳號,即可換領溜冰體驗券(30分鐘)乙張。(只限4歲及身高100cm或以上人士方可參與。)

4圍方 全港首個《獅子王:木法沙》傲氣領地

圍方特別與迪士尼攜手打造全港首個《獅子王:木法沙》傲氣領地,重現《獅子王》過去30年經典場景及浩瀚壯麗草原。逾6呎高的木法沙,將以王者之姿坐鎮,引領大家走進四大體驗區,感受浩瀚非洲大草原。毛孩更可以變身獅子王,重現辛巴於榮耀石(Pride rock)上被「智慧長老」拉飛奇舉起的經典場面,人寵一起投入電影世界當中。

全港首個《獅子王:木法沙》傲氣領地

日期︰2024年11月29日 至 2025年1月5日

時間︰上午10時至晚上10時

地黠︰圍方L4(Marketplace超級市場外)

5荃新天地薑餅人聖誕充氣樂園

荃新天地2期中庭設巨型薑餅人主題充氣樂園,有聖誕煙霧泡泡效果的巨形彈床、滑梯及波波池,最令小朋友心心眼一定係薯片釣釣樂放題!

荃新天地薑餅人聖誕充氣樂園

日期︰11月22日至2025年1月1日

地點︰荃新天地2期中庭

25分鐘入場證收費︰每位$20(包防滑襪一對)

6 D‧PARK足球主題彈床

荃灣區另一商場亦以親子充氣遊樂園吸客,即日起至2025年1月5日D‧PARK將舉辦「Beary Christmas on the GO 小熊聖誕之旅 @D‧PARK」,設全港首個足球主題彈床「FWD 富衛保險呈獻:彈跳足球盃」,大家可免費任玩彈床50分鐘!

FWD 富衛保險呈獻:彈跳足球盃

日期:11月21日至2025年1月12日

時間:星期一至五:中午12時至晚上8時;

星期六、日及公眾假期:早上10時至晚上8時

地點:荃灣D‧PARK L1 中庭

費用:免費開放予FWD MAX會員 (現場成為如心賞CCG Hearts 會員可獲額外獎賞)

7 如心廣場 歐陸聖誕小鎮

今年冬天,如心廣場將搖身一變成歐陸聖誕小鎮,舉辦「Beary Christmas on the GO 小熊如心聖誕之旅」活動,中庭將矗立6米高的夢幻聖誕樹屋,搭配璀璨燈飾,洋溢著濃厚節日氣氛,萌爆小熊們已經迫不及待地在樹屋中等候大家的到訪!此外,數十隻可愛的小熊將乘著聖誕禮物盒像星雨般從天而降,熱烈地向每位訪客送上溫暖的祝福,增添節日喜悅!

Beary Christmas on the GO 小熊如心聖誕之旅

日期︰11月29日至2025年1月5日

地點︰荃灣如心廣場

8 荃灣廣場LINE FRIENDS minini冬日樂園

荃灣廣場請來充滿俏皮可愛魅力的 LINE FRIENDS minini 同大家過一個充滿前衛大膽的Y3K未來風格的冬日假期!由11月19日起至2025年1月1日,於荃灣廣場舉辦的「LINE FRIENDS minini meets Tsuen Wan Plaza 16型人格玩轉 Y3K 冬日樂園」大玩特玩,活動融合風靡全球的 MBTI 主題及充滿「未來感」的科幻 Y3K 風格於一身,採用了充滿未來感的銀色、電光藍、Z世代綠、炫彩紫等為主調,打造色彩繽紛且充滿未來感的個性打卡專區!

LINE FRIENDS minini meets Tsuen Wan Plaza 16型人格玩轉 Y3K 冬日樂園

日期:2024年11月19日至2025年1月1日

時間:早上10時至晚上10時

地點:荃灣廣場L5 PLAY GARDEN空中樂園

9新都會廣場 糖果夢樂園

新都會廣場的《糖果夢樂園 Winter Candyland》除了有滿滿甜蜜氣氛、引人打卡的幻彩糖果隧道以及甜蜜蜜馬卡龍聖誕樹,更特別增添了多個歡呼雀躍的玩樂設施,包括:軟心冬甩滑梯、雲朵棉花糖跳彈床、Beauty Station夾公仔機等,場內設置基本裝備供大人小朋友使用,小朋友只需5歲或以上便可一嘗冬日動感體驗,適合一家大細、情侶閨蜜齊齊暢玩,盡情享受獨有的刺激感!

糖果夢樂園 Winter Candyland

日期:即日起至2025年1月1日

時間:上午10時至晚上10時

地點: 新都會廣場L4露天廣場

10 屯門市廣場 3 米高 RX-78-2 元祖高達

適逢《機動戰士高達》面世 45 周年,屯門市廣場特別聯乘 Bandai Namco,由即日起至2025 年 1 月 1 日,舉辦「Mobile Suit Gundam 45th Anniversary @tmtplaza」,讓高達迷重溫童年回憶,亦令新一代的高達愛好者認識這套經典動畫!

屯門市廣場 X Bandai Namco 呈獻「Mobile Suit Gundam 45th Anniversary @tmtplaza」

日期︰2024 年 11 月 16 日至 2025 年 1 月 1 日

時間︰上午 11 時至晚上 9 時

地點︰屯門市廣場 1 期 1 樓中央廣場

11 新地六大商場 Pixar Sweet Dreams聖誕甜夢之旅

上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、life@KCC呈獻全港首個「Pixar Sweet Dreams聖誕甜夢之旅」聖誕裝置,多套人氣動畫,包括《怪獸公司》、《反斗奇兵》、《玩轉腦朋友》及《熊抱青春記》的人氣角色將化身成甜蜜的 “棉花糖”。上水廣場及將軍澳中心更設有「迪士尼•彼思期間限定店」,各場發售超過300款精品!

新地6大商場呈獻「Pixar Sweet Dreams聖誕甜夢之旅」聖誕裝置

北角匯「甜蜜棉花糖派對」

日期: 即日起至2025年1月1日

時間: 上午10時至晚上10時

地點: 北角匯2期地下露天廣場及1 期地下G23號舖

上水廣場「勞蘇」香氣小鎮

時間: 上午10時至晚上10時

日期: 即日起至2025年2月23日

地點︰上水廣場2樓中庭

將軍澳中心「怪獸公司」聲夢館

日期: 即日起至2025年1月1日

時間: 上午11時30分至晚上8時30分

地點: 將軍澳中心地下中庭

PopWalk天晉滙「玩轉腦朋友」

日期:即日起至2025年2月23日

時間:上午10時至晚上10時

地點:PopWalk天晉滙2期戶外露天長廊及Ocean PopWalk地下中庭

卓爾廣場「小熊貓」『摸』法世界

日期:即日起至2025年1月1日

時間:上午10時至晚上10時

地點:卓爾廣場地下中庭

life@KCC「幸福反斗之旅」

日期:即日起至2025年1月1日

時間:上午10時至晚上10時

地點:life@KCC 3樓中庭

12 將軍澳澳南海岸 海邊戶外賞「楓」秘景

即日至12月31日,將軍澳「澳南海岸」呈獻全新賞楓熱點,於沿海的3大商場CAPRI PLACE、MONTEREY PLACE及SAVANNAH PLACE首度舉辦【O’South Petival 2024】,帶來共9大毛孩共享的打卡位,讓你無需到外國,都能與愛寵追「楓」,享受悠閒恬靜的假日風情。

O’ South Petival 2024

日期:即日至12月31日

時間:上午10時至晚上10時

貓狗和「楓」之旅 - MONTEREY PLACE地下戶外草坪

抓抓小萌寵 - SAVANNAH PLACE地下(近禮賓處)

毛茸茸小賣亭 - CAPRI PLACE地下(近24/7扶手電梯)

13 馬鞍山廣場 聖誕Amaze城月巴市集

置富Malls x Cheap Century 聖誕Amaze城包括四大場景:馬鞍山廣場「聖誕Amaze城月巴市集」、 +WOO嘉湖「聖誕Amaze城爆肌朱古力工房」、置富都會「聖誕Amaze城瘋狂遊樂場」、置富第一城「聖誕Amaze城奇趣花園」。Fortune+ 會員於置富Malls旗下指定單一商場內任何兩間商戶以電子貨幣消費滿指定金額,即可換領聖誕節日限定「大麻成腳揈揈手挽袋」、「大麻成屁屁卡套」及「抱抱大麻成毛毛座墊」。

置富Malls x Cheap Century 聖誕Amaze城

日期: 2024年11月2日至12月29日

地點:馬鞍山廣場、+WOO嘉湖、置富都會、置富第一城

14 昂坪360 紅A 聖誕夢工場

昂坪360首度聯乘經典品牌紅A,化身紅A聖誕夢工場,打造夢幻摩天輪及經典聖誕火車場景,加上懷舊風格的紅A聖誕攤位遊戲及期間限定港式懷舊主題纜車,讓賓客體驗充滿港式情懷的歡樂聖誕!

昂坪360 x 紅A 聖誕夢工場

日期:即日起至2025年1月1日

時間:上午10時至下午6時

地點:昂坪市集

15 東薈城 Marshville戶外滑雪樂園

東薈城名店倉與韓國超人氣文創設計品牌DINOTAENG 首度聯乘,於即日起至2025年1月2日期間攜手打造全港首個東薈城名店倉 MEETS DINOTAENG 「Marshville's Winter」聖誕主題活動,與你歡度暖笠笠的聖誕節!為了迎接聖誕節,DINOTAENG的一眾萌趣好友將冬日慶典繼續延伸至戶外,打造充滿歡樂氣氛的「Marshville 戶外滑雪樂園」,讓你置身於一片浪漫白色雪海之中,感受來自聖誕節的濃厚氣氛和溫暖!

Marshville戶外滑雪樂園

日期: 2024 年 12 月13 至 15 日、20 至 22 日及 25 至 26 日

時間:每日1pm – 8pm(12月25日開放至10pm)

地點:東薈城名店倉四樓平台廣場