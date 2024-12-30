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30/12/2024

紫花風鈴木盛放中！馬鞍山西沙路粉紅花海大爆發 荔枝角、屯門、天水圍三大公園開花情報

#賞花 #康文署 #馬鞍山 #打卡 #粉紅花海 #紫花風鈴木 #開花情報
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Text: Eunice Chow Photo: goparksaisha IG、康文賞花情報

　　嚟緊假期，大家可以把握機會睇紅葉之外，不少網民報料馬鞍山西沙路馬牯纜站紫花風鈴木盛放中，吸引攝影發燒友前往打卡，不過地點接近馬路邊，昨日已圍起了封鎖線。其實荔枝角、屯門、天水圍三大公園都有得睇紫花風鈴木，即睇開花情報！

 

（網上圖片）

 

　　另外，goparksaisha IG指西沙一帶綻放著粉紅色的花朵，由景觀設計團隊精心，大家可沿著通往西沙GO PARK的道路欣賞這片粉紅花景。一起體驗大自然裏的快樂，在西沙感受冬天的活力！

 

（圖片來源︰goparksaisha IG）

 

（圖片來源︰goparksaisha IG）

 

（圖片來源︰goparksaisha IG）

 

　　根據康文署「康文賞花情報」介紹，紫花風鈴木學名 : Tabebuia impetiginosa，屬紫葳科落葉喬木，原產地分布在墨西哥的西北部至阿根廷的西北部，樹高可達30米。花期在春季，開花時花多葉少，密集的花朵把整個樹冠染成紫紅色，景色令人難忘。

 

　　其實睇紫花風鈴木香港不只一個地點，大家可參考康文署設「康文賞花情報」，荔枝角公園、天水圍公園、屯門公園都有得睇！

 

（圖片來源︰康文賞花情報）

 

荔枝角公園

 

　　公園廣植樹木，景色宜人。園內栽種了約20棵紫花風鈴木；每逢花季，花開燦爛，絢麗非凡，營造浪漫氛圍。

 

地址︰九龍荔枝角荔灣道1號

前往方法 

 

（圖片來源︰康文賞花情報）

 

（圖片來源︰康文賞花情報）

 

天水圍公園

 

　　公園共種了約48棵紫花風鈴木。盛放時，花團錦簇，豔麗繽紛，吸引不少市民觀賞。

 

地址︰元朗天水圍天瑞路六號

前往方法

 

（圖片來源︰康文賞花情報）

 

（圖片來源︰康文賞花情報）

 

屯門公園

 

　　公園植了15棵紫花風鈴木，會開出紫紅色的花朵，在藍天白雲下更是耀眼迷人。美景當前，遊人紛紛駐足觀賞，拍照留念。

 

前往方法

 

（圖片來源︰康文賞花情報）

 

（圖片來源︰康文賞花情報）

 

（圖片來源︰康文賞花情報）

 

康文賞花情報

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