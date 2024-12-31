深圳地鐵13號線通車！接連深圳灣口岸 北上玩樂更方便！

深圳地鐵13號線於12月28日正式通車！這是港鐵在深圳參與營運的第二條地鐵線，設有「深圳灣口岸」站，從深圳灣口岸過關後步行約1分鐘就到，非常方便！不少住新界西的港人北上都習慣使用深圳灣口岸，但因為無地鐵接駁而感到非常不便，現在13號線開通之後，就可以在沿線的車站轉到其他深圳地鐵線，去到不同的景點及商場，以後北上食買玩就更方便！

首日通車吸引很多乘客來率先試坐及拍照。（圖片來源：微博＠港铁深圳）

港鐵（深圳）代言人U仔都有出來見fans！（圖片來源：微博＠港铁深圳）

深圳地鐵13號線「深圳灣口岸」站。（圖片來源：微博＠港铁深圳）

深圳地鐵13號線第一期全長約22.44公里，總共有16個車站，而率先投入服務的首階段通車，共有7個車站，包括由深圳灣口岸、人才公園、后海、科苑、粵海門、深大及高新中，當中有4個為轉車站，可以轉乘1、2、9、11、20號線，前往深圳各區。而13號線第二期已於2020年12月29日開工，預計2026年通車。

深圳地鐵13號線首階段通車，共有7個車站率先投入服務。（圖片來源：微博＠港铁深圳）

深圳地鐵13號線「深圳灣口岸」站。（圖片來源：港鐵）

深圳地鐵13號線「深大」站。（圖片來源：港鐵）

車廂的設計跟香港的地鐵很相似。（圖片來源：微博＠港铁深圳）

深圳地鐵13號線及4號線的路線圖。（圖片來源：港鐵）