運輸署推出「國際駕駛許可證自助服務站」 即時拍照及即日取證！

想去外國自駕遊，必須預先申請「國際駕駛許可證」，但這個證有效期只得一年，常常去旅行的話就要年年換證，而且每次申請都必須要交2張相，其實都幾麻煩。為了方便市民，運輸署推出「國際駕駛許可證自助服務站」，只需於網上預約，便可以於指定時間於自助服務站申請國際駕駛許可證，更可以即時拍照及1小時內取證，節省不少時間及金錢（不用影相曬相）！

由2025年1月13日起，位於金鐘統一中心的香港牌照事務處和長沙灣政府合署的九龍牌照事務處，將會分別增設一個自助服務站，提供一站式申請及即日取證服務，時間為星期一至五（公眾假期除外）上午九時至下午五時。持有有效香港身份證，以及有效或逾期不超過3年的香港正式駕駛執照的市民，現可經網上預約系統（www.gov.hk/idpabs）預約使用。



記者覺得「國際駕駛許可證自助服務站」最方便的地方，就是可以即時拍照，不用自備照片，因為一年才申請一次，上年影的證件相通常都不知放了在哪裡，要重新再影一次，往往要花數十元去拍照，有些地方比許可證（$80）更貴！

合資格市民需以具有身份認證及數碼簽署功能的「智方便+」帳戶，帶備地址證明文件（由發出日起計不超過3個月），按選定時段到相關牌照處的自助服務站辦理國際駕駛許可證申請手續，步驟如下：

1. 以「智方便+」作身份認證，並輸入申請資料

2. 核實電子聯絡方式及掃描地址證明

3. 在自助服務站拍攝照片

4. 輸入手提電話號碼以接收提示取證短訊

5. 以「智方便+」進行數碼簽署

6. 以電子支付方式繳付費用並領取收據

如果文件齊備，申請人可於1小時內領取國際駕駛許可證。運輸署會透過手機短訊通知申請人在同一牌照處的指定櫃位取證。



如文件齊備，申請人可於1小時內領取國際駕駛許可證。

而現時經香港政府一站通網頁申請，或親身到各牌照處櫃位、經投遞箱或郵寄遞交紙本申請表的方式將會維持不變。如市民使用網上或郵寄遞交申請，若申請資料齊備，運輸署一般可於10個工作天內以掛號方式將國際駕駛許可證送交申請人。