  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

31/12/2024

運輸署推出「國際駕駛許可證自助服務站」 即時拍照及即日取證！

#自駕遊 #智方便 #運輸署 #國際駕駛執照 #國際車牌 #國際駕駛許可證自助服務站 #去旅行 #travel news
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty Wu

　　想去外國自駕遊，必須預先申請「國際駕駛許可證」，但這個證有效期只得一年，常常去旅行的話就要年年換證，而且每次申請都必須要交2張相，其實都幾麻煩。為了方便市民，運輸署推出「國際駕駛許可證自助服務站」，只需於網上預約，便可以於指定時間於自助服務站申請國際駕駛許可證，更可以即時拍照及1小時內取證，節省不少時間及金錢（不用影相曬相）！

 

　　由2025年1月13日起，位於金鐘統一中心的香港牌照事務處和長沙灣政府合署的九龍牌照事務處，將會分別增設一個自助服務站，提供一站式申請及即日取證服務，時間為星期一至五（公眾假期除外）上午九時至下午五時。持有有效香港身份證，以及有效或逾期不超過3年的香港正式駕駛執照的市民，現可經網上預約系統（www.gov.hk/idpabs）預約使用。

 


記者覺得「國際駕駛許可證自助服務站」最方便的地方，就是可以即時拍照，不用自備照片，因為一年才申請一次，上年影的證件相通常都不知放了在哪裡，要重新再影一次，往往要花數十元去拍照，有些地方比許可證（$80）更貴！

 

　　合資格市民需以具有身份認證及數碼簽署功能的「智方便+」帳戶，帶備地址證明文件（由發出日起計不超過3個月），按選定時段到相關牌照處的自助服務站辦理國際駕駛許可證申請手續，步驟如下：

 

1.    以「智方便+」作身份認證，並輸入申請資料

2.    核實電子聯絡方式及掃描地址證明

3.    在自助服務站拍攝照片

4.    輸入手提電話號碼以接收提示取證短訊

5.    以「智方便+」進行數碼簽署

6.    以電子支付方式繳付費用並領取收據

 

　　如果文件齊備，申請人可於1小時內領取國際駕駛許可證。運輸署會透過手機短訊通知申請人在同一牌照處的指定櫃位取證。

 


如文件齊備，申請人可於1小時內領取國際駕駛許可證。

 

　　而現時經香港政府一站通網頁申請，或親身到各牌照處櫃位、經投遞箱或郵寄遞交紙本申請表的方式將會維持不變。如市民使用網上或郵寄遞交申請，若申請資料齊備，運輸署一般可於10個工作天內以掛號方式將國際駕駛許可證送交申請人。

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#自駕遊 #智方便 #運輸署 #國際駕駛執照 #國際車牌 #國際駕駛許可證自助服務站 #去旅行 #travel news
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧展望－Ａ股自強 | 憧憬國策利好，機構對明年股市走勢樂觀

31/12/2024 16:31

回顧24 展望25

特朗普外交碰壁，中美或成意想不到的「朋友」

31/12/2024 12:58

大國博弈

FX MONDAY｜2024年邊樣資產跑贏？| 2025年美...

30/12/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk