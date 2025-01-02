關西、九州下周後期氣溫急降 最低跌至0°C！大阪、京都、福岡會落雪！

不少人的「自製」聖誕及新年長假期已接近尾聲，但其實有很多遊客都會避開旅遊旺季才出發去旅行。根據日本氣象協會的預測，下周中後期氣溫將會急降，大阪、京都、奈良及福岡的溫度將跌至最低0-2度，更有機會落雪！準備出發的朋友，執行李時記住要帶多件厚褸了！

日本氣象協會（tenki.jp）預測下周初日本多個地方都會落雨，而中後期關西地區氣溫將會急降下降，1月8日（星期四）開始，各地的最高溫度都低於10度，而豐岡（著名景點有城崎溫泉）更會跌至-2度！同時，亦預計關西一帶會落雪，部分地區更有機會落大雪！日本氣象協會提醒大家，因為風勢轉強，所以會變得很寒冷，要做好防寒措施！

另一個香港人最愛的旅遊熱點福岡，下周溫度將會逐漸下降，1月9日（星期五）將會跌至1至5度，同時亦預計會落雪，準備出發的朋友要小心！