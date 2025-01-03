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03/01/2025

尖沙咀海港城7米巨型米奇Wisher打卡有禮！限量米奇、唐老鴨祈願系列人偶、全新史迪仔盲盒共50款精品上架

#米奇 #期間限定店 #URDUWISHER #唐老鴨 #史迪仔 #Shopping #尖沙咀 #海港城 #著數優惠 #打卡熱點
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Text: Eunice Chow Photo: URDU

　　新一年許個願吧！推介大家到尖沙咀海港城海運觀點7米高的巨型米奇WISHER前打卡，既有儀式感又可於社交平台開心share，完成指定步驟，更可獲得精美禮，數量有限，送完即止。除此之外，商場內期間限定店，發售6款全球首發產品及逾50款精品，迪士尼粉絲不可錯過！

 

 

　　7米高的巨型米奇WISHER將於全球首次亮相，坐落海港城海運觀點。米奇雙手合十，真誠仰望，祈求著好運來臨。凡於「海運觀點」平臺與米奇一同作出祈願姿勢打卡分享至Instagram或Facebook並標記 @urdu.hk和 #URDUWisher，即可獲得精美禮品乙份，將幸運帶回家。款式隨機，數量有限，送完即止。

 

 

　　Shopping 才是正經事！「WISHER祈願之旅」URDU期間限定店即日起至1月21日登陸海港城，粉絲必要留意6款全球首發精品在此率先亮相，包括全新URDU祈願系列，無論米奇或唐老鴨都雙手合十、手心相對真誠仰望祈求著好運來臨，迎接美滿新一年！每款祈願人偶都備有兩款表情：真誠仰望及誠心祈願，讓粉絲們可以自由為祈願人偶換上各款表情，URDU 標誌性仿木雕工藝配合十指緊扣的角色造型，全新祈願系列正式登場！

 

快閃店以深邃藍色為主軸，配上流星劃過的星空背景。

 

 

每款祈願人偶都備有兩款表情：真誠仰望及誠心祈願。

 

[全球首發] URDU迪士尼祈願系列－唐老鴨 $680

 

[全球首發] URDU迪士尼祈願系列－米奇 $680

 

[全球首發] URDU迪士尼祈願系列貼紙各$30

 

　　米奇和唐老鴨單色特別版7吋站姿公仔，2款全球首發人偶即日起於URDU期間限定店獨家發售100隻，站姿公仔擁有可動的頭部和雙手，好可愛！

 

[全球首發限量100隻] 左：URDU迪士尼 7 吋站姿公仔－米奇（單色特別版）$580；右：URDU迪士尼 7 吋站姿公仔－唐老鴨（單色特別版）$580

 

同場加映，全新太空人造型史迪仔和小甘盲盒系列2，$99（單盒）/ $594（一套6盒）

 

　　凡於 WISHER – Where Miracles Happen URDU POP-UP STORE 單筆消費滿 HK$300，當中包含一件 URDU WISHER 系列產品，即可以優惠價 HK$99 加購 URDU WISHER 系列限量索繩袋一個。數量有限，售完即止。

 

 

URDU WISHER – Where Miracles Happen

地址︰尖沙咀海港城「海運觀點」平臺

日期︰2025年1月3日至2025年1月21日

時間︰早上10時至晚上10時

 

URDU WISHER – Where Miracles Happen Pop-Up Store

地址︰尖沙咀海港城海洋中心二階 （近 OC 226-7號舖dunhill）

日期︰2025年1月3日至2025年1月21日

時間︰早上12時至晚上8時

 

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