試坐報告！國泰全新特選經濟客艙｜頭枕旁側翼新設計：增加私人空間感＋隱藏閱讀燈減少被人騷擾！超期待飛長途！

國泰全新特選經濟客艙的座位分布為2-4-2，最舒適的地方是設有皮革頭枕。（攝影：Katty）

記者試坐！早前跟大家分享過全新「Aria Suite」爾雅商務艙的試坐體驗，其實國泰除了upgrade了波音777-300ER客機的商務艙，同時都升級了特選經濟客艙（Premium Economy Class／PEY）！這次就跟大家分享一下這個全新的PEY試坐體驗，記者覺得比Aria Suite更有驚喜！暫時得知1月21日之前仍然是飛東京成田，記者熱切期待推出長途航線的一日！

最大特色：頭枕旁邊的「側翼設計」

全新特選經濟客艙最特別是頭枕旁邊的「側翼設計」，增加了一點點的私人空間感。試想想，當你在機上睡覺時，無論有沒有張開口或流口水，你都不會想被鄰座的陌生人看見吧！他未必刻意去望你，但「眼尾」無意都會看到吧！這個側翼設計，就可以提供一個小小的「私人空間」，至少不會常常跟鄰座的陌生人對上眼，很適合「I人」！

另外，「側翼」上內置閱讀燈，可以隨個人喜好開關，我覺得這個設計簡直100分！有無試過坐夜機（特別是長途機），當機艙內的燈光轉暗之後，你準備好睡覺的時候，旁邊的人卻把頭頂上的閱讀燈開了，雖然未必直射著你，但在昏暗的機艙內，那一點點光都顯得格外耀眼！這盞小小的閱讀燈，我覺非常體貼！

頭枕旁邊的「側翼設計」，除了增加私人空間感之外，內置的閱讀燈亦很體貼，不用找開關掣，一按下去就可以開燈。（攝影：Katty）

座位寬闊 軟墊腿枕舒適

雖然，我不知道座位的確實闊度及最大傾斜角度，但以我肥胖的身型來說，前後左右都有充分的空間去活動及伸展。皮革頭枕當然舒適，但可調校不同斜度的特製座椅和腿枕令舒適大大提升，再加上軟墊腳踏，雖然不似Aria Suite可以「躺平」，但總會找到一個合適的角度去休息！

國泰全新特選經濟客艙的座位非常闊落，亦設有軟墊腳踏，十分舒適。（攝影：Katty）

我覺得這個擺放樽裝水的設計很貼心，不用夾硬塞入椅背的袋入面。（攝影：Katty）

椅背伸直的時候，膝頭跟前面的座位有超過一本雜誌的距離。（攝影：Katty）

腿枕可以調校不同角度，最盡時接近平放！（攝影：Katty）

用餐時，餐枱有一隻手掌的距離，十分寬闊。（攝影：Katty）

順便介紹一下飛機餐，由東京飛返香港，有麵包、蕎麥麵、主菜、生果及Haagen-Dazs雪糕，主菜我揀了魚，味道很不錯！（攝影：Katty）

還有一顆朱古力！（攝影：Katty）

前面的乘客挨後完全無問題，一點點影響也沒有！（攝影：Katty）

坐得耐，想戙高腳坐都無問題，完全有足夠空間，腿枕亦有足夠承托力。不過，千萬不要學我把飲品放在電視屏幕下的架上面（那本來就不是放飲品的地方！），因為如果前面的乘客調校座位，便會把飲品倒瀉！這是我經驗之談。（攝影：Katty）

全新特選經濟客艙另一個我非常欣賞的設計，是手枕下面這個儲物袋，旁邊還有叉電插頭，最適合用來放電話。更設有小夜燈，就算機艙的燈光昏暗，都不怕找不到電話或插頭！（攝影：Katty）

15.6吋4K超高清螢幕

之前於Aria Suite的試坐報告時已經講過，我是非常喜歡國泰的機上娛樂，無論是電影、電視或音樂，選擇又多又新，全新特選經濟客艙雖然沒有Aria Suite的24吋4K超高清螢幕，但都有15.6吋4K超高清螢幕，是國泰最寬廣的特選經濟客艙螢幕，亦比不少航空公司的PEY螢幕寬廣，無論睇戲或打機都好正！

15.6吋4K超高清螢幕，除了睇戲及打機，不妨用來看飛機動態實況影像，可以揀前方及下方，揀下方可以睇日本的夜景！（攝影：Katty）

特選經濟客艙設有兩個配備免觸設施的專用洗手間，在螢幕可以看到兩個洗手間的使用狀況。（攝影：Katty）

跟Aria Suite一樣，洗手間內設有免觸式感應水龍頭。（攝影：Katty）

洗手間內亦設有腳踏垃圾箱，乾淨衛生。（攝影：Katty）

結論：飛長途的話 CP值超高

暫時國泰只有一架已完成改裝的波音777-300ER客機，據了解1月21日之前都會飛東京（成田機場）航線，老實講，東京的商務艙及特選經濟艙的價錢分別小，可能很多人都會揀商務艙。但據說國泰將會準備投入長途航線服務，如果飛倫敦的話，商務艙及特選經濟艙的票價將會差2至3倍，那麼PEY的CP值就會高很多，令人非常期待。放心，記者有消息就會通知大家！

國泰航空全新特選經濟客艙

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試坐報告！國泰全新爾雅商務艙Aria Suite｜24吋4K超高清螢幕睇戲最正！

東京成田機場 國泰貴賓室

除了試坐國泰全新「Aria Suite」爾雅商務艙及特選經濟艙之外，記者今次東京之行都享用了成田機場的「國泰貴賓室」。一直有聽聞過，這裏的咖喱飯很好吃，的而且確，咖喱飯很好吃，但其實日本的咖喱很容易很好吃，但我想強調，這裏的飯才是出奇地好吃！

另外，這裏可以自斟生啤，更有Kirin及Asahi兩款選擇！雖然，作為甜品控，我覺得只得香蕉蛋糕及朱古力蛋糕兩款有點失望，但吃了一口，發現超級好食！對不起，我沒有投訴了！或者你會覺得，為甚麼在日本要去機場貴賓室開餐？但你有無試過，在東京血拼到最後一刻，最後無時間食lunch，結果買三文治或飯糰在Narita Express食？

位於東京成田國際機場的「國泰貴賓室」。（攝影：Katty）

食物的選擇不多，可能是香港機場「玉衡堂」的幾十分之一，但酒的選舉卻出奇地多！（攝影：Katty）

日本人最愛的生啤，這裏更有Kirin及Asahi兩款選擇！（攝影：Katty）

還有很多cold cut，煙燻牛肉非常不錯，配生啤最啱。（攝影：Katty）

個人覺得咖喱飯、香蕉蛋糕及朱古力最好食。（攝影：Katty）

這裏也有「壽司」供應，不過只得這兩款。（攝影：Katty）