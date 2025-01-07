沉浸式VR體驗！免費試坐國泰全新「Aria Suite」爾雅商務艙及特選經濟客艙

國泰航空去年推出全新波音777-300ER客機的「Aria Suite」爾雅商務艙及特選經濟客艙，記者上個月去東京的時候，就試勻兩款新客艙，覺得又舒適又有新鮮感，大家會不會都很想試坐呢？機會來了！國泰將會由即日起至1月10日，於金鐘太古廣展出兩款新客艙，大家更可以透過沉浸式VR體驗裝置，感受尊貴的機艙設備體驗！

國泰由即日起至1月10日於金鐘太古廣場L1層展出全新的「Aria Suite」爾雅商務艙及特選經濟客艙。（圖片來源：國泰航空）

大家都想透過沉浸式VR體驗裝置，感受尊貴的機艙設備體驗。（圖片來源：國泰航空）

據說張敬軒是國泰的忠粉，當然第一時間來體驗一下新客艙，評價是：「 一個字 靚！」 。（圖片來源：國泰航空）

別以為活動只是「展覽」幾張凳，只可以「坐」，其實還可以體驗到Aria Suite座位的不同功能，例如國泰首次出現的趟門設計、隱藏在「茶几」下面的小櫃桶等，當然可以試試「躺平」（平躺睡床）！這個互動體驗所有人都可以免費參與，不過如果是國泰會員的話，可以得到特製紀念品以及旅遊套票優惠編碼，在社交平台分享更會額外獲贈小禮物！

國泰首次出現的趟門設計。（圖片來源：IG@hinscheung）

隱藏在「茶几」下面的小櫃桶。（圖片來源：IG@hinscheung）

張敬軒正在試用全新的輕觸螢幕控制專用按鈕，可調校座椅的燈光照明及座椅不同的預設角度。（圖片來源：IG@hinscheung）

最多人會想試Aria Suite的「躺平」座位。

小朋友都可以試這個沉浸式VR體驗。

除了「Aria Suite」爾雅商務艙，更可以體驗全新的特選經濟客艙。

日期：由即日起至1月10日

時間：10am-8:30pm

地點：太古廣場L1層

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