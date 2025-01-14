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14/01/2025

農曆新年好去處2025︱又一城wiggle wiggle微笑花花＋3米高熊仔，還原韓國旗艦店倒轉打卡房及可愛精品推介

#農曆新年好去處2025 #本地遊 #期間限定店 #九龍塘 #又一城 #打卡熱點 #wiggle wiggle
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Text: Eunice Chow Photo: 又一城、Eunice Chow

　　九龍塘又一城未必有傳統的新春氣氛，但打卡一定靚！商場以韓星熱捧的潮牌wiggle wiggle為主題布置， 3米高的招牌wiggle bear及微笑花花坐陣坐陣，及100%還原韓國旗艦店的「倒轉房」，還有多個色彩繽紛的互動空間。另外，期間限定店售賣多款官方周邊可愛商品，包括wiggle wiggle浴袍、wiggle wiggle直傘、地毯、抱枕毯、牙刷座等，睇見都開心。

 

 

　　韓國生活時尚品牌wiggle wiggle首個官方活動來了，其標誌性的可愛wiggle bear和微笑花花，化身為3米高的毛公仔於商場中央展示，成為全場焦點打卡位！巨型毛公仔的右邊是「倒轉房」，fans一定認得出100%還原韓國旗艦店內的擺設，整個生活空間擺放多款不同wiggle wiggle用品，以180度倒轉的形式呈現，絕對是拍片打卡出reels 好題材！

 

　　另一個主題鏡子打卡房以藍天白雲、彩虹及花花布置，微笑花花包圍你自拍！

 

　　3米高的巨型wiggle bear和微笑花花後面，是樓高3.8米的wiggle wiggle 大樓，門外有1.5高的立體wiggle bear歡迎大家，大家更可轉動放滿金粉的立體花形裝飾寓意新一年轉個好運！

 

wiggle wiggle 大樓


wiggle wiggle巨型花盆打卡點，微笑花朵徐徐轉動送上笑臉。

 


「wiggle wiggle電話亭」講出新年願望，讓wiggle bear祝福你願望成真！

 

　　另外一個心水推介打卡位︰「wiggle wiggle 浴室」，黃色及綠色為主調的設計復古又可愛，浴缸化身微笑花花波波池。浴室的另一面，有「wiggle wiggle 洗衣房」，同樣可愛得叫人尖叫！

 

每面牆都是吸睛打卡位，大家記得要探索各個角落！

 

Wiggle Station期間限定店

 

　　Fans記得前往隔離的期間限定店的巨型立體微笑花花，以及車站造型wiggle bear大燈箱繼續Selfie。期間限定店發售多款wiggle wiggle主題商品，所有產品均由韓國直送，包括文具、家品、衣飾及公仔，新年換上新品感受快樂！

 

wiggle wiggle浴袍$605
 

輕便環保袋 （共8款）$80
 

wiggle wiggley印花直傘（共4款） $115
 

wiggle wiggle造型間尺 - （共4款） $45
 

微笑花花地毯 $165

 

　　

又一城LG2層的DITTO.SNAP自拍館亦將換上獨家限定的《Festival Walk x wiggle wiggle Joyous Flower World》主題，自拍館被可愛的微笑花花包圍着，一於與家人好友拍下有趣時刻,更可有限定主題相框作紀念。

 

Festival Walk x wiggle wiggle Joyous Flower World

日期：2025年1月10日至2月9日

時間：11am - 9pm

地址：九龍塘又一城LG2層

 

My FESTIVAL會員購物禮遇：限定利是封套裝

日期：2025年1月10日至1月28日

時間：11am – 10pm

地址：又一城LG2層顧客服務處

^每日名額有限，先到先得，換完即止

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